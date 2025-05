"Rote Rosen": Amelie trifft eine folgenschwere Entscheidung

Lüneburg - Was steckt dahinter? Nach ihrer Verlobung mit Arthur (gespielt von Vivian Frey, 43) bemerkt Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " das merkwürdige Verhalten von Svenja Lea Marlen Woitack, 38).

Arthur (Vivian Frey, 43) kann Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) zwar vorübergehend besänftigen, aber letztlich stellt sie die Hochzeit infrage. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versetzt die Nachricht Svenja einen Stich, dabei hatte sie doch geglaubt, schon längst mit Arthur abgeschlossen zu haben. Von Britta (Jelena Mitschke, 47) erfährt sie zudem, dass die Hochzeit zwischen den beiden nicht auf Liebe basiert. Svenja ist stark verunsichert, doch Mika (Benjamin Piwko, 45) überrascht sie.

Als sie im Fahrstuhl stecken bleiben, versteht Svenja mehr und mehr, dass Mika nicht einfach so auf sich aufmerksam machen kann. So entdeckt sie die Welt der Gehörlosen für sich. Nach einer leidenschaftlichen Nacht gestehen sich die beiden ihre Liebe. Aber was ist mit Svenjas Gefühlen für Arthur?

Arthur jedenfalls reagiert geschockt, als er sieht, wie glücklich Svenja mit Mika ist. Bei einer Auseinandersetzung zwischen Victoria (Caroline Schreiber, 63) und Mika ergreift er sogar Partei für seine Mutter. Amelie wird hellhörig und hat eine Vermutung: Arthur ist eifersüchtig auf Svenjas Neuen!

Sie stellt ihn zur Rede und ist genervt davon, wie viel Aufmerksamkeit Arthur Svenja noch immer schenkt. Er kann Amelie zwar besänftigen, doch die stellt mittlerweile die Hochzeit infrage.

Arthur ist fassungslos und kann Amelie auch so schnell nicht wieder einfangen. In einem Moment der Besinnung wird ihr aber klar, dass die Unbeschwertheit die Stärke ihrer Beziehung ist. Die beiden versöhnen sich.