"Rote Rosen": Amelie und Jorik wollen seine Tochter aus ihrer Beziehung raushalten

Lüneburg - Ob das gut geht? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " haben Jorik (gespielt von Remo Schulze, 35) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) eine Entscheidung getroffen.

Auch wenn er enorm unter der Situation leidet, versucht er ihr nicht im Weg zu stehen. Marvin hat große Angst, dass er auf Dauer eine Frau wie Charlotte so nicht halten kann. Als er von seinen Gefühlen übermannt wird, macht er kurzerhand Schluss mit Charlotte.

Nach langem Hin und Her hat sich Charlotte (Malena Becker, 28) nun doch für London entschieden. Sie ist voller Optimismus, dass die Fernbeziehung mit Marvin (Maurice Pawlewski, 24) funktionieren wird.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wollen sie künftig Kind und Beziehung strikt voneinander trennen. So wollen sie ihre gemeinsame Zeit ohne Familienpflichten genießen. Doch der Plan geht natürlich schief!

Sandra (Theresa Hübchen, 52) hat für ihre Hochzeit mit Mathias (Makke Schneider, 49) eine große Bitte. Sie möchte, dass Gunter (Hermann Toelcke, 69) sie zum Altar führt. Sie hofft, dass er es als liebevolle Geste an Dörte annehmen kann. Doch die Trauer um seine verstorbene Partnerin ist noch zu frisch.

Weil ihr die Ideen ausbleiben, kommt Anette (Sarah Masuch, 45) auf die grandiose Idee, die Hochzeitstorte für Sandra und Mathias selbst zu backen. Auch wenn sie offenkundig an ihre Grenzen gerät, kommt ein Aufgeben für sie nicht infrage. So muss Ralf (Hardy Krüger junior, 55) als Back-Experte einspringen. Seine neue Aufgabe stört ihn weit weniger, als er letztlich zugeben will.

Die "Rote Rosen"-Folge "Aufteilung" (3786) läuft am Montag, dem 5. Juni 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.