"Rote Rosen": Amelie verschluckt sich und droht zu ersticken

Lüneburg - Was für ein großes Glück! Aber: In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kommt es bei einem Abendessen zwischen Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 36), Jorik (Remo Schulze, 35) und seiner Mutter Silke (Anna Bardorf, 62) zu dramatischen Szenen.

Charlotte (Malena Becker, 28) hat sich entschieden. Sie hat ihr Studium in London abgesagt und will in Lüneburg bei Marvin (Maurice Pawlewski, 24) bleiben.

Als Arzt hat Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) jede Menge Anerkennung erhalten. Doch diese fehlt ihm nun in seinem Alltag. Daher versucht er, durch seine Backkünste Lob von seiner Familie zu erhalten. Britta (Jelena Mitschke, 45) ist davon so genervt, dass sie schon wieder Pläne für seinen Wiedereinstieg als Arzt schmiedet. Hendrik will aber unter keinen Umständen zurück in die Klinik.

Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 49) brauchen für ihre Hochzeit Trauzeugen. Kurzerhand bitten sie Anette (Sarah Masuch, 45) und Ralf (Hardy Krüger junior, 55) einzuspringen. Spontan sagen beide zu, doch bei Ralf näher sich die Zweifel. Er möchte von seinem Part zurücktreten.

Die "Rote Rosen"-Folge "Kurz vor knapp" (3784) läuft am Donnerstag, dem 1. Juni 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.