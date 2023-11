"Rote Rosen": Amelie zieht einen Schlussstrich und will Lüneburg verlassen

Lüneburg - Die Entscheidung ist gefallen! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " steckt Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 37) beruflich in der Sackgasse und strebt nach einer Veränderung.

Anette fordert Malte daraufhin auf, sich zu stellen, doch der hat keinerlei Interesse daran. Stattdessen tritt er die Flucht an und verletzt Anette dabei unabsichtlich.

Ralf (Marcus Bluhm, 57) nimmt ihn sofort an sich und lässt den Diamanten im Labor untersuchen. Nur wenig später ist klar: Der Edelstein stammt aus dem Raub in Kopenhagen.

Bei seinem nächtlichen Streifzug durch Ralfs (Hardy Krüger junior, 55) Wohnung verliert Malte einen der Diamanten. Am nächsten Morgen wird dieser von Anette (Sarah Masuch, 45) gefunden.

Wie gut, dass ihr Bruder Christian Jorik (Remo Schulze, 35) ihr einen Job anbietet. So fasst Amelie einen Beschluss: Gemeinsam mit Jorik und seiner Tochter Henriette (Jonna Weidner, 6) will sie Lüneburg verlassen und nach Frankreich gehen.

Mit etwas Verzögerung liest Merle (Anja Franke, 59) die E-Mail von Gunter. Von seinem Liebesgeständnis ist sie überfordert. Mittlerweile lernt Gunter auch ihren neuen Partner Silvio (Alberto Ruano, 48) besser kennen und freundet sich mit ihm an. Insgeheim hofft Gunter allerdings, dass Silvio für Merle nur ein Zeitvertreib ist, doch diese Hoffnung nimmt sie ihm schnell.

Simon (Thore Lüthje, 30) muss sich erneut seiner Firma widmen. Bei den Bestellungen ist einiges schief gelaufen. Er fasst einen Entschluss: Die Produktion von "Fair Underwear" kommt nach Lüneburg. Ceyda (Renan Demirkan, 68) reagiert allerdings fassungslos. Was passiert mit den Näherinnen in der bisherigen Fabrik in Düsseldorf?

Die "Rote Rosen"-Folge "Aufbruchstimmung" (3869) läuft am Dienstag, dem 14. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.