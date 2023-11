"Rote Rosen"-Neuling: Das verrät Alberto Ruano über seine Rolle

Schauspieler Alberto Ruano (48) wird demnächst in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" zu sehen sein. © Bernd Brundert

TAG24: Herr Ruano, ab November sind Sie bei "Rote Rosen" zu sehen. Was können Sie uns über Ihre Rolle verraten?

Alberto Ruano: Was ich sagen kann: Er kommt aus Costa Rica und er ist sehr verliebt in Merle. Als Biologe ist er sehr engagiert, was den Umweltschutz angeht. Er kümmert sich um die Wiederaufforstung im Amazonas. Zudem ist er sehr temperamentvoll und spricht astrein Deutsch, obwohl der nicht in Deutschland aufgewachsen ist.

TAG24: Sie spielen also wieder einen Latino. Wie sehr stört es Sie, auf solche Rollen beschränkt zu werden?

Ruano: Genau, wieder! Ich habe auch einen Kinofilm, da werde ich einen Kubaner spielen. Es zeigt, wie eng im Fernsehen, Film oder Kino noch in Klischees gedacht wird, was die Besetzung von Rollen angeht. Natürlich gehört es auch ein bisschen dazu, weil es die Rollen dann einfacher erklärt. Daher kann ich es auch schon verstehen, aber es ist natürlich auch schade.