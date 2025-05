"Rote Rosen": Arthur macht Amelie einen Antrag, aber sagt sie auch "Ja"?

Lüneburg - Wird aus Spaß jetzt doch Ernst? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " genießen Arthur (gespielt von Vivian Frey, 43) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) weiterhin ihre lockere Affäre. Nach dem gescheiterten Antrag von Amelie ist nun aber Arthur am Zug.

Arthur (Vivian Frey, 43) verliert den wertvollen Verlobungsring seiner Urgroßmutter - eine hektische Suche beginnt, bei der Bella (Alessia Mazzola, 20) hilft. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, drängt Victoria (Caroline Schreiber, 63) weiterhin auf eine schnelle Hochzeit, doch Arthur lässt sich nicht unter Druck setzen.

Daran ändert auch nichts, dass Victoria ihm den wertvollen Verlobungsring überreicht, damit er Amelie endlich einen Antrag macht. Allerdings denken die beiden nicht über eine Hochzeit nach, da sie ihre Affäre in vollen Zügen genießen.

Nachdem Arthur den Ring jedoch verloren hat, beginnt eine hektische Suche, doch ausgerechnet Amelie findet ihn. Arthur ist von der Situation so überwältigt, dass er Amelie spontan einen Antrag macht.

Sie nimmt ihn an, beide vereinbaren allerdings eine verbindliche Unverbindlichkeit ohne tiefere Gefühle. Für Amelie hat das Jawort auch Folgen. Da sie Julius (Caroline Schreiber, 42) immer noch loswerden will, wendet sie sich direkt an Victoria und erklärt ihr, dass sie ihren Teil der Abmachung eingehalten hat. Nun fordert sie das Hotel ein!