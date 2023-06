"Rote Rosen" auf dem Stadtfest: Diese Stars sind dabei

"Rote Rosen" wird bereits seit fast 17 Jahren in Lüneburg gedreht. © ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Fast 17 Jahre wird die ARD-Telenovela in der Studentenstadt in Niedersachsen gedreht und nachmittags im Ersten ausgestrahlt. Zuletzt fuhr die Serie wieder ordentliche Quoten ein, bevor sie sich am vergangenen Freitag in die Sommerpause verabschiedet hat.

Fans können sich jetzt auf ein Treffen mit den Darstellern freuen. Beim Lüneburger Stadtfest gibt es am Samstag, dem 17. Juni, von 15 bis 17 Uhr ein "Rote-Rosen"-Programm auf der Markt-Bühne.

Dort wird ein vielfältiges Programm geboten, teilte Studio Hamburg Serienwerft mit. Dazu zählen eine Requisitenversteigerung und ein großes Quiz zur Daily Novela.

Diese Darsteller werden erwartet: