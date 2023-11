"Rote Rosen": Ben und Hendrik geraten in einen heftigen Streit

Silvio (Alberto Ruano, 48) tobt vor Eifersucht. Dennoch will Merle (Anja Franke, 59) ihn überreden, in Lüneburg zu bleiben. Doch als Silvio so darüber nachdenkt, bekommt er mit, wie sich Merle und Gunter (Hermann Toelcke, 70) innig umarmen. Er hat eine Vermutung: Ist Gunter der Grund, warum Merle doch in Lüneburg bleiben will? Silvio ist das erstmal egal, gereizt packt er seine Sachen und reist nach Buenos Aires.

Die "Rote Rosen"-Folge "Flucht durch Feigheit" (3873) läuft am Dienstag, dem 21. November 2023, um 14.10 Uhr, im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.