"Rote Rosen": Ben und Tina verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander

Tina (Katja Frenzel, 50) träumt von einem verborgenen Schatz auf dem Hof im Wendland. Gemeinsam mit Ben (Hakim-Michael Meziani, 57) begibt sie sich auf Schatzsuche. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, möchte Tina nach der Scheidung auf Abstand gehen, doch als Ben ihr einen entscheidenden Hinweis gibt, ist der Streit Geschichte und die Schatzsuche kann beginnen.

Als dieser gefunden zu sein scheint, ist sie allerdings enttäuscht. Es handelt sich dabei wohl nur um eine Porzellanfigur ihrer Mutter. Oder steckt etwa mehr dahinter?

Ben versteht die Welt nicht mehr. Er sieht Tina gemeinsam mit Simon (Thore Lüthje, 32) und glaubt, die beiden hätten was am Laufen. Kurzerhand spricht er Simon darauf an. Tina bekommt davon Wind und wundert sich, warum Ben plötzlich so eifersüchtig ist.

Das Ex-Ehepaar hilft sich allerdings weiterhin, wenn einer der beiden Hilfe benötigt. Ben unterstützt Tina bei der Renovierung ihres Hofs im Wendland. Dabei fliegen plötzlich die Funken. Beide sind von ihrer aufflammenden Leidenschaft überrascht und lassen ihren Gefühlen freien Lauf.