"Rote Rosen": Britta und Hendrik wollen heiraten, doch es gibt ein Problem

Britta (Jelena Mitschke, l.) macht Hendrik (Jerry Kwarteng, r.) klar, dass sie längst durchschaut hat, worauf er hinauswollte, und sagt gerührt "Ja" zu Hendriks Antrag. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Doch wie in der Vorschau zu sehen ist, liegen ihre Vorstellungen noch weit auseinander. Während Britta von einer kleinen Feier in der Lüneburger Heide träumt, will Hendrik hinaus in die Welt und eine Trauung am Strand von Sri Lanka abhalten. Am Ende gibt einer der beiden nach, aber wer?

Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) hat es geschafft. Er kann Tina (Katja Frenzel, 49) davon überzeugen, auf eine Aussage vor Gericht zu verzichten und Anette (Sarah Masuch, 45) aus dem Weg zu gehen. Allerdings beobachtet sie, wie ausgerechnet Ben Anette bei etwas hilft. Sie wirft ihm fehlende Loyalität vor.

Ben muss gestehen, dass er Mitleid mit Anette hat und ihr deshalb unter die Arme gegriffen hat. Er bittet Tina, ob nicht auch sie Anette verzeihen könne. Tina reagiert entsetzt.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) steht vor einem großen Problem. Sie hatte einen Termin mit Klima-Kongress-Organisatorin Robin McClusky abgesagt, um mit Henriette (Jonna Weidner, 6) auf einen Ziegenhof zu fahren. Dumm nur, dass sie ausgerechnet dort, auf McClusky trifft.