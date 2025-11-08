"Rote Rosen": Carla wird auf dem Dornenhof von einem unheimlichen Weinen geweckt

Lüneburg - Es wird unheimlich! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " verbringen Carla (gespielt von Maria Fuchs, 50) und Britta (Jelena Mitschke, 47) eine weitere Nacht auf dem mysteriösen Dornenhof.

Der Spuk auf dem Dornenhof hört nicht auf. Zudem leidet Carla (Maria Fuchs, 50) unter Schlafstörungen und Hitzewallungen. Britta (Jelena Mitschke, 47) wird klar, was Carla wirklich hat: Sie kommt in die Wechseljahre. © NDR

Während Britta voller Vorfreude ist, glaubt Carla mittlerweile wirklich, dass es dort spukt. Sie beruft sich auf Heiners verlorenen Hammer und Johannes Geschichte über die Hexenverbrennung.

Britta schafft es jedoch, ihre Freundin zu beruhigen. Wie in der Vorschau zu sehen ist, aber nicht lange, denn in der Nacht wird Carla von einem unheimlichen Weinen geweckt.

Zudem leidet sie immer wieder unter Schlafstörungen und Hitzewallungen. Britta hat sofort eine Vermutung: Carla ist in ihren Wechseljahren angekommen. Als Julius (Jan Stapelfeldt, 43) sie schließlich bittet, im "Carlas" die Küchenchefin zu vertreten, wird ihr alles zu viel.

Und dann taucht auch noch Michael (Hanno Friedrich, 59) plötzlich auf dem Dornenhof auf. Sofort ist er Feuer und Flamme und hat bereits Pläne für den Dornenhof. Nachdem er schon einmal mit einem Westerndorf gescheitert war, will er sich erneut daran versuchen. Carla hält davon aber wenig.

Michael lässt sich davon nicht beirren und treibt seine Pläne, den Dornenhof in eine Westernstadt zu verwandeln, weiter voran. Carla bleibt weiterhin skeptisch und gesteht, dass sie den Hof so liebt, wie er ist. Finden sie gemeinsam eine Lösung?