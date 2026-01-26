"Rote Rosen": Jess ist innerlich zerrissen - Wird sie das Kind wirklich abgeben?

Lüneburg - Es bleibt turbulent! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " entstehen bei Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) mehr und mehr echte Muttergefühle, die sie mit der Zeit in die Bredouille bringen.

Jess (Juana Nagel, 29) lässt einen Ultraschall machen. Durch Zufall ist Daniel dabei und beide hören berührt die Herztöne des Kindes. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, bietet Jess in ihrer Buchhandlung romantische Übernachtungen an. Dabei wird sie nicht nur von Jonas (Patrick Schlegel, 34) unterstützt, sondern auch von Daniel (Daniel Fritz, 41). Jonas fühlt sich dadurch aber an den Rand gedrängt und fordert die Mahlers auf, sich von Jess fernzuhalten.

Doch so richtig funktioniert das nicht. Durch Zufall ist Daniel bei einem Ultraschalltermin von Jess dabei, zum ersten Mal hören sie berührt die Herztöne des Kindes. Bei Jess erwachen Muttergefühle und auch Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) kann sich langsam auf das Kind einlassen.

Gemeinsam mit Daniel beschließt Lou, ihren Kindern zu erzählen, dass sie noch ein Geschwisterchen bekommen.

Weil er mit seinen Gedanken bei dem ungeborenen Kind ist, unterlaufen Daniel im Job Fehler. Um seinen Hormonspiegel zu regulieren, soll er Stress vermeiden. Doch Lou muss in Victorias Abwesenheit Konsequenzen ziehen. Sie stellt Daniel gegen seinen Willen frei. Er ist geschockt und gekränkt.

Das Paar rauft sich allerdings schnell wieder zusammen. Als Daniel auf einer Fahrradtour zufällig Jess trifft, hilft er bei einer Panne. Zum Dank lädt sie ihn in Carlas Bistro ein. Die beiden verbringen eine unbeschwerte Zeit. Bei Lou hingegen brennt der Baum: Die Pläne für die Präsentation des Tower-Projekts sind verschwunden.