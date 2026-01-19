"Rote Rosen": Victorias Traum liegt in Trümmern und ihr eigener Sohn ist schuld daran

Lüneburg - Seine Intrigen haben Erfolg! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " spinnt Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) sein perfides Netz gegen seine eigene Mutter weiter. Dabei lockt er Victoria (Caroline Schreiber, 63) in eine Falle.

Victoria (Caroline Schreiber, 63) plant, Julius (Jan Stapelfeldt, 43) in den Aufsichtsrat zu holen, um Richard (Florian Odendahl, 51) zu kontrollieren! © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, nutzt Richard dafür die städtischen Hürden für den Emilia-Kaiser-Tower geschickt aus und treibt so die Baukosten in die Höhe. Sein Plan geht auf, vor allem als Investor Sören Johansson die Umbenennung verlangt. Victoria ist geschockt, ihr Traum, Emilia ein Denkmal zu setzen, liegt in Trümmern.

Mit der Intrige will Richard seine Mutter dazu drängen, die Emka in eine AG umzuwandeln. So könnte auch der Tower seinen Namen behalten. Victoria ist allerdings zu stolz, um ihrem Sohn gegenüber Eigengeständnisse zu machen und lehnt das Projekt ab.

Als sich jedoch Daniel (Daniel Fritz, 41) für das Gebäude einsetzt, knickt Victoria ein. Sie gibt die Kontrolle über die Emka, die fortan als AG geführt wird, ab - und der Tower wird gebaut.

Richards Coup scheint geglückt, auf den ersten Blick. Sein Triumph währt nur kurz: Denn Victoria will Julius (Jan Stapelfeldt, 43) in den Aufsichtsrat holen, damit er Richard kontrollieren kann. Julius genießt seine neue Machtrolle, was Richard prompt zu spüren bekommt.

Nebenbei kämpft Victoria noch immer mit dem Verlust von Bella (Alessia Mazzola, 25). Um sie mehr an sich zu binden, bietet sie ihr einen Posten im Aufsichtsrat der Emka an. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) will ihr das ausreden, versteht dann aber die Beweggründe ihrer Mutter.