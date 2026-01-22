"Rote Rosen": Franka hat eine leidenschaftliche Nacht mit einem Mann, doch der haut einfach ab

Lüneburg - Wer ist der unbekannte Mann? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " genießt Franka (gespielt von Birthe Wolter, 44) ihr Singleleben, doch ein Fremder lässt ihr Herz schneller pochen.

Franka (Birthe Wolter, 44) erlebt eine emotionale Achterbahnfahrt: Nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Ove (Ben Blaskovic, 37) reist dieser überraschend ab. © NDR

Während sich ihre Geschwister Julius (Jan Stapelfeldt, 43) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) im Beziehungschaos befinden, ist Franka froh, Single zu sein. Ruhig bleibt es bei ihr dennoch nicht. Ein ausgebrochenes Pferd zertrampelt ihre teuren Setzlinge. Der Besitzer muss sich einige unschöne Worte anhören.

Der charmante Unbekannte gibt ihr ein Versprechen, dem sie zunächst aber nicht traut. Doch er hält Wort und behebt den Schaden. Wie in der Vorschau zu sehen ist, kabbeln sich die beiden und kommen sich näher.

Der romantische Moment wird aber jäh unterbrochen. Jonas (Patrick Schlegel, 35) hat einen Notfall in der Gärtnerei und braucht Frankas Hilfe. Im Endeffekt ist aber alles halb so wild. In der ganzen Hektik hat Franka jedoch vergessen, den fremden Mann nach seiner Nummer zu fragen. Wird sie ihn wiederfinden?

Franka steckt in einer emotionalen Achterbahnfahrt. Sie hat eine leidenschaftliche Nacht mit dem Unbekannten, der sich als Ove (Ben Blaskovic, 37) erweist. Überraschend reist er aber direkt wieder ab. Franka ist enttäuscht, doch plötzlich steht er wieder vor ihrer Tür. Um bei Franka zu sein, hat Ove seine beruflichen Verpflichtungen sausen lassen.