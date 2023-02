"Rote Rosen": Darum fliegt die beliebte Serie wieder einmal aus dem Programm

Lüneburg - Auf die Fans der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kommen schwere Zeiten zu. Sie müssen in den kommenden Tagen auf ihre Lieblingsserie verzichten! Grund dafür ist wieder einmal der Wintersport , aber auch der Karneval.

Bevor es am kommenden Dienstag weitergeht, steht erst einmal jede Menge Wintersport auf dem Programm. Am Mittwoch überträgt die ARD zuerst den Parallel-Slalom der Alpine-WM aus Meribel (Frankreich). Anschließend suchen die Biathletinnen über 15 Kilometer ihre Weltmeisterin im Einzel.

Doch es kam anders. Dilay streckte Simon aus Versehen mit einem High Kick nieder und sorgte für eine Rippenprellung beim Dahlmann-Spross. Die Fronten waren verhärtet, doch Simon konnte auf Wunsch seiner Schwester über seinen Schatten springen und nahm Dilay in die WG auf. Dafür wurden jedoch klare Regeln aufgestellt.

In der letzten Folge vor der Pause trafen Dilay (gespielt von Ideal Kanal, 31) und Simon (Thore Lüthje, 29) aufeinander. Als die junge Polizistin ein Brautkleid für ihre Cousine anprobierte, landete sie in seinen Armen. Weil jedoch Simons Handy klingelte und er Dilay fallen ließ, war sie durch mit ihm. Da halfen auch die Bemühungen von Charlotte (Malene Becker, 28) nicht mehr.

Als Merle (Anja Franke, 58) Gunter (Hermann Toelcke, 69) beim Trinken erwischt, lässt sie ihn schweren Herzens allein. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Am Donnerstag folgt um die gewohnte "Rote Rosen"-Uhrzeit der zweite Lauf des Riesenslaloms der Frauen. Gegen 14.45 Uhr schaltet das Erste dann wieder nach Oberhof zur Biathlon-WM, wo die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm steht.

Am Freitag läuft gegen 14 Uhr die Entscheidung im Riesenslalom der Männer, gefolgt vom Skicross-Weltcup und dem Skispringen. Damit hat der Wintersport seine Schuldigkeit getan.

Die beliebte ARD-Telenovela muss am Montag allerdings erneut weichen, dieses Mal für den Rosenmontagszug in Köln. Am Dienstag geht es dann endlich wieder mit der neuen Folge "Rote Rosen" weiter. Und da erwartet die Fans ein echtes Drama.

Gunter (Hermann Toelcke, 69) konnte nicht verhindern, dass die Bäume wegen des Borkenkäfers abgeholzt werden. Er ist am Ende mit seinen Nerven. Merle (Anja Franke, 58) und Carla (Maria Fuchs, 48) befürchten, dass Gunter wieder zur Flasche greifen wird. Zunächst hält er dem Druck noch stand, doch am Ende siegt der Alkohol.

Die "Rote Rosen"-Folge "Alkohol siegt" (3719) läuft am Dienstag, dem 21. Februar 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.