"Rote Rosen": Simon will mit Olivia nach Rostock abhauen

Lüneburg - Jetzt ist es raus! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " bestätigt ein DNA-Test die Vaterschaft von Simon (gespielt von Thore Lüthje, 32), der Streit um seine Tochter Olivia eskaliert nun aber völlig.

Der Streit zwischen Julius (Jan Stapelfeldt, 42, l.) und Simon (Thore Lüthje, 32) eskaliert so weit, dass Julius Simon den Umgang mit Olivia untersagt. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen, plant Simon daraufhin mit Olivia nach Rostock zu ziehen. Als Julius (Jan Stapelfeldt, 42) davon erfährt, reagiert er entsetzt. Wutentbrannt erzählt er Mo (Yunus Cumartpay, 46), dass er das Sorgerechtsverfahren mit Absicht hinauszögert, damit er sich in Olivias Leben unentbehrlich machen kann. Mo ist schockiert, er konfrontiert die beiden mit ihren wahren Absichten.

Beeindrucken lassen sich Julius und Simon davon nicht, ganz im Gegenteil. Der Streit eskaliert nun völlig. Julius verbietet Simon sogar den Umgang mit seiner Tochter. Mo hat genug und fordert die beiden Männer auf, sich zu einigen, sonst schaltet er das Jugendamt ein!

Bei der U4-Untersuchung stellt der Kinderarzt bei Olivia eine Auffälligkeit fest, Julius und Simon reagieren panisch. Weil sie nicht lächelt, denken die beiden, sie wäre entwicklungsverzögert. Mo versucht, die beiden zu beruhigen, doch ohne Erfolg. Erst als Olivia die Männer mit einem zufriedenen Glucksen anguckt, beruhigen sich die Gemüter.

Die gute Laune ist bei Simon jedoch schnell dahin, Olivia weint unaufhörlich und bringt ihren Vater an seine Grenzen. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Julius und Mo. Mit allen Tricks versuchen sie, die Kleine zu beruhigen. Als sie endlich schläft, hat Simon eine Idee: Warum ziehen die drei Männer nicht einfach zusammen?