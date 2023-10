"Rote Rosen": Das macht Urgestein Gerry Hungbauer nach seinem Abschied

Gerry Hungbauer (62) spielte 15 Jahre lang in der ARD-Telenovela "Rote Rosen". © Philipp Schulze/dpa

Viele Fans trauern dem 62-Jährigen aber nach und wünschen sich eine Rückkehr des Urgesteins.

"Auf der einen Seite ehrt mich das sehr", gestand Hungbauer im Interview mit Bunte.de, "auf der anderen Seite finde ich gerade wieder neue Wege mit neuen Herausforderungen. Und das hält jung und frisch."

Denn das TV-Set hat der Schauspieler mittlerweile gegen die Theaterbühne eingetauscht. Seit dem 30. September verkörpert er im Musical "My Fair Lady" am Aalto Theater Essen Professor Henry Higgins. Eine Umstellung war es für ihn nicht.

"Ich habe vor 'Rote Rosen' über 20 Jahre Theater gespielt", erklärte er im Gespräch mit der Bunten. "Unter anderem am Badischen Theater Karlsruhe, bei den Kammerspielen in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Bern, Hannover, Kaiserslautern, etc."

Auch wenn Hungbauer nun seiner alten Leidenschaft wieder nachgeht, blickte er gern auf seine Zeit in Lüneburg zurück. "Natürlich viele, aber in besonderer Erinnerung sind mir die Kuchenklappen, die ich mit meiner Spielmutter, Brigitte Antonius (90), ausgegeben habe. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag", erinnerte er sich.