29.03.2025 08:43 "Rote Rosen": Können Ben und Gunter René aufhalten?

Rote Rosen Vorschau: In den kommenden Wochen sorgt Musiker Oli P. in den kommenden Wochen als Tanzlehrer in der ARD-Telenovela für ordentlich Trubel.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Star-Alarm bei den "Rote Rosen"! In den kommenden Wochen ist Oliver Petszokat (46), besser bekannt als Musiker Oli P. ("Flugzeuge im Bauch"), in der beliebten ARD-Telenovela zu sehen. Es ist bereits sein zweiter Auftritt in Lüneburg. Gunter (Hermann Toelcke, 71, l) hat eine tolle Idee fürs Stadtfest: Tanzkurse mit René Siegel (Oli.P, 46). © NDR Im August vergangenen Jahres hatte der 46-Jährige seine Rückkehr zu den Rosen auf Instagram verraten. Damals hatte er noch geheim gehalten, in welcher Rolle er zurück in die Telenovela kehrt. Nun ist klar: Er wird erneut den Tanzlehrer René Siegel spielen. Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 38) die Planung für das Stadtfest verschwitzt. Gunter (Hermann Toelcke, 71) hat die rettende Idee: Tanzkurse mit René! Amelie zeigt sich davon aber wenig begeistert. Kaum in Lüneburg angekommen, versprüht René gute Laune, doch Ben (Hakim-Michael Meziani, 57) ist nur genervt. Er musste dem Tanzlehrer Unterschlupf gewähren und muss sich jetzt seine ständigen blumigen Schwärmereien für seine große Liebe anhören. In einem ruhigen Moment gesteht er ihm aber, dass er trotz der guten Laune unter großen Selbstzweifeln leidet. Rote Rosen "Rote Rosen": Amelie zieht einen Schlussstrich unter der Affäre mit Arthur René glaubt nicht, dass er dauerhaft ein reisender Tanzlehrer sein kann. Ben bietet ihm daraufhin hin die Gärtnerei an. Sofort hat René eine Vision. Er möchte aus den Räumlichkeiten eine Tanzschule machen. Aber was sagt Gunter dazu? René zweifelt daran, dauerhaft ein reisender Tanzlehrer zu sein. Als Ben (Hakim-Michael Meziani, 57) ihm anbietet, die Gärtnerei zu übernehmen, hat René eine Vision ... © NDR "Rote Rosen": Ben wird René einfach nicht los Ben und Gunter wollen verhindern, dass René aus der Gärtnerei eine Tanzschule macht. © NDR Der ist davon wenig begeistert und will gemeinsam mit Ben verhindern, dass René seinen Plan in die Tat umsetzen kann. Jedoch hat er als neuer Pächter jedes Recht, das Gebäude zu nutzen, wie er es will. Ben scheiterte bei dem Versuch, dem Tänzer seine Pläne auszureden, doch dann hat Gunter die rettende Idee. Zunächst aber kann René schalten und walten, wie er will. Als er im Rosenhaus einen Tanzkurs veranstalten will, setzt Ben ihn vor die Tür. Doch schon bald kehrt er zurück. Mit ein paar Tickets für das ausverkaufte Konzert von Lillys Lieblings-Band ergattert sich René einen Schlafplatz bei den Bergers. Tina (Katja Frenzel, 50) ist zurück in Lüneburg, aber für wie lange? Ben versucht, das herauszufinden, doch zunächst mischt wieder einmal René das Dachgeschoss auf. Er schafft es sogar, Tina auf seine Seite zu ziehen. Sie besteht darauf, dass er nicht in der Gärtnerei wohnt, sondern bei ihnen. Rote Rosen "Rote Rosen": Simon ist schockiert, als er in die Geburtsurkunde von Olivia schaut Wie Ben das gefällt, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.

