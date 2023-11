"Rote Rosen": Dilay und Simon geraten wegen der Hochzeit in Streit

Lüneburg - Das nächste Streit-Thema steht bevor! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " planen Simon (gespielt von Thore Lüthje, 30) und Dilay (Ideal Kanal, 26) ihre Hochzeit. Dazu gehört natürlich auch eine anständige Reise.

Trotz der Verhaftung bleibt Malte allerdings cool. Schnell wird auch klar, warum. Sein Plan ist aufgegangen. Dilay findet in der Wohnung von Ralf einen Teil der gestohlenen Diamanten.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, sorgt genau diese bei dem Paar aber für Unstimmigkeiten. Während Simon einen Trip in die USA und Kalifornien bevorzugt, um dort auch berufliche Termine wahrnehmen zu können, möchte Dilay viel lieber nach Antalya fliegen und sich dort einem Stresstest mit den Kindern ihrer Cousine unterziehen.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 37) macht Silke (Anna Bardorf, 57) eine klare Ansage: Sie will nicht, dass Silke sie, Jorik (Remo Schulze, 35) und Henriette (Jonna Weidner, 6) nach Avignon begleitet. Silke reagiert sichtlich gekränkt und erkennt, dass sie große Angst vor dem Alleinsein hat. In einer Kurzschlussreaktion droht sie Amelie, dafür zu sorgen, dass sie in Lüneburg bleibt.

Gunter (Hermann Toelcke, 70) hat keine Lust auf die Zusammenarbeit mit Silvio (Alberto Ruano, 48) und gibt die Vorbereitungen für den Tanzwettbewerb im "Carlas" an Simon ab. Gegenüber Merle (Anja Franke, 59) erklärt er, dass ihn die Arbeit zu sehr beanspruche.

Die "Rote Rosen"-Folge "Unerwarteter Reiz" (3871) läuft am Donnerstag, dem 16. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.