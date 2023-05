"Rote Rosen": Dilay wird mit ihrer geheimen Angst konfrontiert

Lüneburg - Kommt er damit durch? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " versucht Ralf (gespielt von Hardy Krüger junior, 54) immer noch, Anette (Sarah Masuch, 44) den Angriff auf Malte (Marcus Bluhm, 57) anzulasten.

Dilay (Ideal Kanal, 26) sieht sich durch Simons (Thore Lüthje, 30) und Charlottes (Malena Becker, 29) Nachlässigkeit ihrer geheimen Angst ausgesetzt. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versucht Ralf daher, Anette und Malte gegeneinander auszuspielen. Trotz ihrer persönlichen Probleme will Anette Malte nicht ausliefern und warnt ihn.

Ralf bekommt das mit und zieht daraus eine Schlussfolgerung: Die beiden stecken unter einer Decke!

Doch so langsam wird die Luft für den Staatsanwalt dünn. Er setzt Anette massiv unter Druck und bietet ihr einen Deal an. Wenn sie auspackt, kommt sie straffrei davon. Wird Anette ihren Ex nun doch ans Messer liefern?

Damit hatten Simon (Thore Lüthje, 30) und Charlotte (Malena Becker, 29) nicht gerechnet. Zu ihrer großen Überraschung entschuldigt sich Doris (Annette Wunsch, 59) bei ihnen aufrichtig für ihr Verhalten.

Die Geschwister überdenken daraufhin noch einmal ihre Entscheidung und wollen nach einigen Diskussionen nun doch zur Beerdigung ihres verstorbenen Vaters raus - auch, um ihrer Mutter in dieser schwierigen Situation beizustehen. Leider vergessen sie dabei Kalle und überlassen Dilay (Ideal Kanal, 26) ihrem Angstgegner.