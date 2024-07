"Rote Rosen": Dieser Schauspiel-"Bubi" übernimmt eine Hauptrolle

"Ich habe einen italienischen Vornamen, auch wenn ich absolut keine italienischen Wurzeln habe", erklärte die Person. "Ich komme aus dem wunderschönen Bergisch-Gladbach, direkt bei Köln, und habe sehr viele Hörspiele gemacht. Damit habe ich so ein bisschen angefangen."

Zunächst ging es auf dem Instagram -Profil gewohnt mysteriös zu. In einem Video, das unscharf abgespielt worden war, war nur die Stimme des neuen "Rote Rosen"-Stars zu sehen. Wie auch schon zuvor lieferte die Stimme einige Hinweise zu sich.

Francesco Oscar Schramm (19) spielt "Till" in den neuen Folgen nach der Sommerpause. © Screenshot/ARD Mediathek

In einem kurzen Clip stellte sich der 19-Jährige den Zuschauern in der ARD-Mediathek vor. "Ich habe tatsächlich in sehr jungen Jahren angefangen mit Hörspiel beim WDR und dann auch immer mehr vor der Kamera", sagte er zu seinen Anfängen.

Im Jahr 2020/21 war er als Junior-Botschafter mit dem parlamentarischen Patenschaftsprogramm in den USA, wo er für ein Jahr in South Carolina gelebt hat. "Das war eine sehr spannende Erfahrung. Da durfte ich auch in der High School Theater spielen", sagte Schramm weiter.

Dies habe ihm so viel Spaß gemacht und ihn in seiner Entscheidung für die Schauspielerei bestärkt, dass er am Ball geblieben ist. "Jetzt bin ich hier gelandet und schaue voller Tatendrang und Motivation auf die nächsten Monate."

Neben der Schauspielerei widmet sich der 19-Jährige auch dem Sport. "Ich habe jahrelang Leistungstrampolinturnen gemacht und mich dann wirklich in allen Sportarten ausprobiert. Parkour, Freerunning, Karate, lange auch Tennis gespielt, mache auch gerne Fitness und übe mich ein wenig in Calisthenics."

Nun ist er in Lüneburg angekommen und freut sich auf die kommende Zeit. Als "Till" wird er in der 23. Staffel neben Alessia Mazzola (24) als "Bella", Luzie Buck (41) als "Jenny" und Lea Marlen Woitack (37) als "Svenja" als Neuzugang zu sehen sein. Ab dem 19. August könnt ihr dann sehen, wie sich das Quartett so schlägt.