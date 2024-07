"Rote Rosen": So geht es nach der Sommerpause weiter

Lüneburg - Noch steckt " Rote Rosen " mitten in der Sommerpause. Ganze neun Wochen am Stück gibt es keine neue Folge der Telenovela im Fernsehen. TAG24 weiß, wie es danach mit der Story weitergeht.

Amelie (gespielt von Lara-Isabelle Rentinck, 37) ist geschockt und will ein Zeichen setzen. Zusammen mit Julius (Jan Stapelfeldt, 41) will sie das "Drei Könige" zukünftig als "gay friendly" ausweisen.

Franka (Birthe Wolter, 42) ist sauer auf Ben (Hakim-Michael Meziani, 56). © NDR

Die Situation erscheint ausweglos. Julius will nicht auf etwas warten, das Mo ihm nicht geben kann. Mo dagegen schafft es nicht, zu seinen Gefühlen zu stehen. Schließlich kündigt Julius an, seinen Ex-Freund in Berlin zu besuchen. Weil Mo ihn nicht aufhält, ist Julius verletzt und reist ab. Dabei verpasst er Mo, der sich doch noch in letzter Minute aussprechen wollte.



Ganz anders ist es bei Jördis (Diana Staehly, 46) und Klaas (Sebastian Deyle, 46). Die beiden haben nach langem Hin und Her endlich zueinandergefunden und sind sehr glücklich. Erstmals zeigen sie sich auch öffentlich als Paar.

Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) ist weiterhin sauer auf Franka (Birthe Wolter, 42). Er sieht sie als Verantwortliche dafür, dass seine Werkstatt umziehen muss.

Er geht zur Ablenkung mit Klaas und Hendrik (Jerry Kwarteng, 48) einen trinken. Betrunken trampelt er ein Beet auf Frankas Versiegelungsfläche nieder. Die wird ziemlich sauer.