"Rote Rosen": Dilays Weggang wird für Simon zu viel

Der emotionale Stress ist zu viel für Simon (Thore Lüthje, 31) - er bekommt einen neuen MS-Schub. © NDR

Auch wenn er das überhaupt nicht möchte, steht der Entschluss seiner Ex-Partnerin fest, wie in der Vorschau zu sehen ist. Zum Abschluss geraten Simon und Dilay noch einmal aneinander, als sie ihre Sachen in der WG packen will.

Erst nach einem Gespräch mit Mo (Yunus Cumartpay, 44) ist Simon bereit, sich versöhnlich von Dilay zu verabschieden. Doch der Weggang seiner Ex setzt ihm extrem zu. Der emotionale Stress ist schließlich zu viel für Simon und seinen Körper, er bekommt einen weiteren MS-Schub.

Ihr Livestream war ein voller Erfolg. Jördis und Klaas (Sebastian Deyle, 46) dürfen ihr Projekt "Behandlung ohne Grenzen" jetzt doch fortsetzen.



Carla (Maria Fuchs, 49) weiß nicht so recht, was sie von dem plötzlichen Auftauchen von Michael (Hanno Friedrich, 57) halten soll und ist verwirrt. Sie versucht, ihrem Ex so gut es gut aus dem Weg zu gehen, denn sie hat gerade erst mit ihren Visionen abgeschlossen. Aber Lüneburg ist zu klein. Bei einer zufälligen Begegnung auf dem Gut kann Carla die Vergangenheit kurz vergessen und macht einen ersten Schritt auf Michael zu.