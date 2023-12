"Rote Rosen": Er ließ Carla schwanger sitzen und ist jetzt zurück

Hanno Friedrich (57) spielt bei "Rote Rosen" Michael Wolf. © ARD/Thorsten Jander

Denn was man bereits über seine Rolle weiß: Michael und Carla haben eine gemeinsame Vergangenheit. Vor fast 30 Jahren ließ er seine Jugendliebe sitzen - schwanger! Michael haute einfach aus Lüneburg ab, reiste mit einem Frachter von Hamburg aus über den großen Teich in die USA und startete dort ein neues Leben.

Doch plötzlich ist er zurück in Lüneburg. Seinem Vater geht es nach einem Schlaganfall nicht so gut. Und auch wenn sich die beiden nicht gut verstanden haben, so will Michael ihn noch einmal sehen.

Wie der Zufall natürlich so will, trifft er bei seinem Gastspiel ab dem 7. Januar auch auf Carla. Während Michael zumindest ab und an zum gemeinsamen Sohn Kontakt hatte, blieb es zwischen ihm und Carla still. "Ein Phantom, das jetzt ein Gesicht bekommt", erklärte Friedrich der Landeszeitung zu seiner Rolle, die nicht nur von kurzer Dauer sein wird.

Seine Figur biete ihm viele Facetten mit positiven wie negativen Eigenschaften. "Die Verantwortungslosigkeit und Spontaneität, mit der Michael gerade Carla arg strapaziert, finde ich schon echt hart", gestand der Schauspieler. "Aber ich teile seinen unzerstörbaren Optimismus. Dass, egal wie schlecht die Lage ist, man am Ende gesund da rauskommt und vielleicht sogar was gelernt und anderen Menschen ein bisschen Glück verschafft hat."