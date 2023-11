"Rote Rosen": Durchschaut Dilay die Fluchtpläne von Malte?

Lüneburg - Geht sein Plan auf? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " arbeitet Malte (gespielt von Marcus Bluhm, 57) bereits an seiner Flucht.

Als die Presse davon Wind bekommt, wird Ralf an den Pranger gestellt und sofort beurlaubt. Anette (Sarah Masuch, 45) weiß zwar nicht recht wie, aber sie will Ralf helfen. Doch Marvin (Maurice Pawlewski, 25) schiebt dem einen Riegel vor. Er gibt Anette eindrucksvoll zu verstehen, dass es nur eine Sache gibt, die seinem Vater helfen würde: Wenn Anette aus dem Leben von Ralf verschwinden würde!

Das riecht nach Ärger! Silvio (Alberto Ruano, 48) kommt durch einen Zufall an die Liebes-Mail von Gunter an Merle (Anja Franke, 59). Voller Eifersucht stellt er sie zur Rede und fordert, dass sie gemeinsam sofort das Gut verlassen. Merle aber, hält das für keine gute Idee.

Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) versteht die Welt nicht mehr. Obwohl Malte in Untersuchungshaft sitzt, richtet er für Ralf und seine Karriere so viel Schaden an. Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) sieht das ganz anders, ihm imponiert die Dreistigkeit von Malte. Die beiden Freunde geraten in einen Streit.

Die "Rote Rosen"-Folge "Im Auge behalten" (3872) läuft am Freitag, dem 17. November 2023, um 14.10 Uhr, im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.