Olaf Scholz lässt "Rote Rosen" aus dem Programm streichen

Lüneburg - " Rote Rosen " fliegt kurzfristig aus dem TV-Programm. Fans der Telenovela bekommen am Montag zur gewohnten Sendezeit völlig ungewohnte Kost zu sehen.

Die historische Plenarsitzung überträgt das Erste live im Fernsehen. Ab 12.55 Uhr heißt es am Montag "Bundestag live: Die Vertrauensfrage - Der Weg zu Neuwahlen" statt des normalen Programms mit "Mittagsmagazin", "Tagesschau", "Rote Rosen" und " Sturm der Liebe ".

Der SPD-Kanzler wird danach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) bitten, das Parlament aufzulösen. Damit könnte am 23. Februar 2025 die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Bruch der Ampel-Koalition stattfinden.

Den Grund dafür liefert Olaf Scholz (66, SPD). Der Bundestag kommt am Montag, dem 16. Dezember, zusammen, um über die vom Kanzler beantragte Vertrauensfrage abzustimmen. Das Ziel: Die Abgeordneten sprechen dem 66-Jährigen nicht das Vertrauen aus.

Eigentlich hätte am Montag die 4083. Folge "Rote Rosen" mit dem Titel "Im Fokus der Ermittler?" laufen sollen. Diese wird nun am Dienstag um 14.10 Uhr gesendet, sie ist bereits vorab in der ARD Mediathek zu sehen.

Am Mittwoch, dem 18. Dezember, wird die letzte Folge des Jahres gezeigt. Danach geht die Nachmittagsserie in die Winterpause und kommt erst am Dienstag, dem 7. Januar 2025, zurück.