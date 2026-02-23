"Rote Rosen": Lara hat Richard nach einer heißen Nacht in der Hand
Lüneburg - Damit hatte er nicht gerechnet! Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) hat in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" eine heiße Nacht mit einer unbekannten Frau, anschließend wird er erpresst.
Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) bekommt Besuch von Lara (Alexandra Fonsatti, 32), doch die hat nur Augen für Richard. Dabei ahnt sie nicht, dass es sich dabei um den Ex-Chef ihrer Freundin handelt. Und so verbringen Lara und Richard eine heiße Nacht miteinander.
Valerie kann es nicht fassen, als sie davon erfährt. Zudem muss sie Lara gestehen, dass sie mittlerweile als Kellnerin arbeitet.
Zur großen Überraschung unterbreitet Richard Lara einen Auftrag bei dem EmKa.
Zufällig belauscht Lara Richard und erfährt von seinem Plan, Victoria (Caroline Schreiber, 64) in der Firma zu entmachten. Sie sieht ihre Chance und erpresst ihn mit dem brisanten Wissen. Wenn Richard nicht auffliegen will, muss er Lara einen lukrativen Posten im Aufsichtsrat anbieten. Ihm wird klar: Lara hat ihn in der Hand.
Richard erzählt ihr, wie sein Plan aussieht, mit dem er seine Mutter loswerden will. Allerdings droht er gleichzeitig aufzufliegen. Denn Lara kommt dahinter, dass bei dem "Naivling" um Julius (Jan Stapelfeldt, 43) geht. Sie soll ihn fertigmachen. Richard riskiert viel.
"Rote Rosen": Kann Richard Julius weiter manipulieren?
Schließlich dreht er den Spieß um und erpresst Lara. Sie soll Julius auf seine Seite ziehen. Richard will Julius stärker an sich binden. Aus alter Freundschaft würde sie ihn lieber warnen, allerdings braucht sie auch das Geld von Richard, um für ihre Kinder kämpfen zu können. Sie verhindert ein Date von Julius mit einem anderen Mann und ebnet so den Weg für Richard.
Der bleibt misstrauisch. Denn Lara treibt Julius nicht in seine Arme, sondern schützt ihn. In ihrer Not lässt Lara sich auf Richard ein. Sie will damit Julius vor Augen führen, dass es Richard nur um Sex und nicht um Liebe geht. Richard durchschaut ihre Intrige, kurz bevor Julius sie in flagranti erwischen kann. Er droht Lara.
Mit einem Fallschirmsprung will Richard Julius überraschen, doch der lässt sich nicht so einfach manipulieren. Zwar genießt er das Date, lässt Richard anschließend aber souverän sitzen - und der ist daraufhin richtig sauer.
Ob Richard bei Julius seine Chance verspielt hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR