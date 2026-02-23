"Rote Rosen": Lara hat Richard nach einer heißen Nacht in der Hand

Lüneburg - Damit hatte er nicht gerechnet! Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) hat in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" eine heiße Nacht mit einer unbekannten Frau, anschließend wird er erpresst.

Lara (Alexandra Fonsatti, 32) besucht Valerie in Lüneburg und flirtet mit dem charmanten Richard (Florian Odendahl, 51). Ohne zu ahnen, dass es sich um Valeries Ex-Chef handelt, verbringt sie eine heiße Nacht mit ihm. © NDR

Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) bekommt Besuch von Lara (Alexandra Fonsatti, 32), doch die hat nur Augen für Richard. Dabei ahnt sie nicht, dass es sich dabei um den Ex-Chef ihrer Freundin handelt. Und so verbringen Lara und Richard eine heiße Nacht miteinander.

Valerie kann es nicht fassen, als sie davon erfährt. Zudem muss sie Lara gestehen, dass sie mittlerweile als Kellnerin arbeitet.

Zur großen Überraschung unterbreitet Richard Lara einen Auftrag bei dem EmKa.

Zufällig belauscht Lara Richard und erfährt von seinem Plan, Victoria (Caroline Schreiber, 64) in der Firma zu entmachten. Sie sieht ihre Chance und erpresst ihn mit dem brisanten Wissen. Wenn Richard nicht auffliegen will, muss er Lara einen lukrativen Posten im Aufsichtsrat anbieten. Ihm wird klar: Lara hat ihn in der Hand.

Richard erzählt ihr, wie sein Plan aussieht, mit dem er seine Mutter loswerden will. Allerdings droht er gleichzeitig aufzufliegen. Denn Lara kommt dahinter, dass bei dem "Naivling" um Julius (Jan Stapelfeldt, 43) geht. Sie soll ihn fertigmachen. Richard riskiert viel.