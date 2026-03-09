"Rote Rosen": Daniel und Jess kommen sich erneut gefährlich nahe
Lüneburg - Wie lange geht das noch gut? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" fühlen sich Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) und Daniel (Daniel Fritz, 41) zueinander hingezogen, doch nach einem Beinahe-Kuss versuchen sie, sämtlichen Kontakt zu meiden. Das führt vor allem bei ihm zu Irritationen.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, versucht Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45), Daniel mit einer romantischen Auszeit abzulenken. Gemeinsam genießen sie die unbeschwerten Stunden, in denen auch immer wieder Leidenschaft aufflammt. Allerdings wird Daniel seine Gedanken an Jess nicht los.
Als sich Daniel und Jess kurz darauf zufällig über den Weg laufen, ist sie kurz davor, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Stattdessen macht sie ihm aber eine Ansage: Künftig soll er sie in Ruhe lassen. Jess flüchtet dabei einfach nur vor ihren Gefühlen.
Um in Zukunft finanziell unabhängig zu sein, will Jess einen Bestseller schreiben. Inspiriert von Carlas Perlenkette, entscheidet sie sich für eine tragische Liebesgeschichte. Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) warnt sie, dass auch ihre Liebe zu Daniel tragisch enden könnte.
Eigentlich will Lou sich aus den Problemen zwischen Daniel und Jess raushalten, letztlich kommt es aber zum Streit zwischen den Eheleuten. Daniel macht sich mittlerweile große Sorgen, dass Jess ihm sein Kind vorenthalten könnte. Überraschend bietet sie ihm an, ihn offiziell als Vater anzuerkennen.
"Rote Rosen": Wie geht es in der Serie weiter?
Jess will sich auf dem Gutshof für ihr Buch inspirieren lassen. Plötzlich taucht Daniel auf und schon sprudeln ihre Ideen. Einerseits ist Daniel fasziniert von ihrer Erzählung, andererseits findet er die Idee eines Fast-Kusses zu albern. Jess versucht, ihm emotional zu erklären, wie spannend so ein Beinahe-Kuss sein kann. Und schon kommen sie sich erneut gefährlich nah.
Daniel ist völlig neben der Spur, er entwickelt Gefühle für Jess. Simon (Thore Lüthje, 32) kann ihn zunächst beruhigen, doch Daniel kann seine Empfindung, auch wenn er sie versucht zu verdrängen, nicht mehr zurückhalten.
Lou versucht stattdessen, beruflich bei der EmKa ihre Ziele voranzutreiben, stößt dabei aber bei Daniel auf Ablehnung.
Sie spürt, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmt, und fordert ihn auf, ihr die Wahrheit zu sagen. Unter Druck gesteht er ihr seine Gefühle für Jess.
Wie Lou auf das Geständnis reagiert, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR