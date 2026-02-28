"Rote Rosen": Toni und Jonas haben ein Date, doch dann kommt sie hinter sein Geheimnis
Lüneburg - Die große Liebe oder doch nur Freundschaft plus? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" fühlen sich Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 25) und Jonas (Patrick Schlegel, 34) zueinander hingezogen, doch nach einer Dateabsage herrscht Funkstille zwischen den beiden.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, bekommt Toni durch Zufall mit, dass Jonas in einem Livestream über sie spricht. Kurzerhand crasht sie diesen. Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) rät ihr, ein neues Date mit Jonas zu vereinbaren, doch der hat eine unliebsame Begegnung mit einer Mistgabel.
Ernüchternd stellen sie fest, dass sie sich künftig lieber aus dem Weg gehen wollen. Während Jonas Toni spießig findet, ist er für sie zu chaotisch. Es dauert nicht lange und die beiden bereuen ihre Entscheidung.
Toni sollte eigentlich Corinna (Corinna Langhammer) im Laden helfen, vergisst dies aber. Spontan springt Jonas ein. Toni will sich daraufhin mit einem Essen bei ihm bedanken. Damit sie keine falschen Signale sendet, lädt sie auch Jolina (Hanna-Marie Hofmann, 22) ein. Das führt allerdings dazu, dass das Dinner total verkrampft läuft, bis Jonas Klartext spricht und Toni um ein richtiges Date bittet.
Die beiden treffen sich auf dem Ziegenhof, alles läuft perfekt. Doch dann verrät Valerie Toni, dass die romantischen Ideen von Jonas aus dem Internet stammen.
"Rote Rosen": Jonas ist das erste Mal so richtig verliebt, doch für ein Werbe-Video sucht er sich eine andere Frau aus
Jonas kann das nächste Date mit Toni kaum erwarten, doch nachdem sie erfahren hat, dass das romantische Ziegenhof-Date nur geklaut war, fühlt Toni sich betrogen. Sie geht auf Distanz. Jonas lässt aber nicht locker und kann sie überzeugen. Dabei merkt er: Er ist zum ersten Mal richtig verliebt.
Um dies Toni zu zeigen, verwandelt Jonas sein Zimmer in eine romantische Liebesgrotte. Aber Toni zieht eine Grenze: Aus ihrer Sicht sind sie noch lange kein Paar. Jonas teilt seinen Kummer mit Jess (Juana Nagel, 29), dabei wird deutlich: Sie mag Toni nicht.
Jonas erhält von einer Pralinen-Firma ein lukratives Angebot als Influencer für ein Werbe-Video. Dies soll er mit sich und seiner Freundin drehen. Toni lehnt allerdings ab, woraufhin Jonas Bella (Alessia Mazzola, 25) um Unterstützung bittet - auch, um Toni eifersüchtig zu machen. Doch die juckt das überhaupt nicht.
Toni ist gerührt, wie sehr Jonas sich um sie bemüht. Weil Jonas sie nicht überfordern will, stellt er klar, dass sie nur Freunde mit gewissen Vorzügen sind.
Wie Toni darauf reagiert, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR