"Rote Rosen": Franka kann sich endlich ihrem Bruder anvertrauen

Lüneburg - Halten sie zusammen? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " steckt Franka (gespielt von Birthe Wolter, 42) in einer finanziellen Misere, sie kann ihre Rechnungen nicht mehr begleichen.

Franka (Brithe Wolter, 42) kann endlich offen mit Julius (Jan Stapelfeldt, 41) über ihre finanzielle Situation reden. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, findet sie erst nach einem Gespräch mit Jördis (Diana Staehly, 46) den Mut, offen mit ihrem Bruder Julius (Jan Stapelfeldt, 41) über ihre Probleme zu sprechen. Ihre Ängste sind allerdings unbegründet, denn er verspricht Franka, immer für sie da zu sein.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 48) hat die große Möglichkeit, an einem Forschungsprojekt aus den USA mitzuarbeiten. Auch wenn es ihm schwerfällt, nimmt er das Angebot nicht an. Er möchte nicht schon wieder seine Familie alleine lassen. Britta (Jelena Mitschke, 46) reagiert zunächst erleichtert, doch nach kurzer Zeit dämmert ihr, was für eine große Chance Hendrik liegen lässt.

Trotz der Trennung wagt Dilay (32) einen Vorstoß bei Simon (Thore Lüthje, 31) und versucht ihn zu küssen. Doch der macht ihr eine klare Ansage: Zwischen ihnen kann es nur noch Freundschaft geben, ein Liebes-Comeback ist ausgeschlossen!

Dilay treffen diese Woche hart, sie will fortan auf Distanz zu ihrem Ex-Verlobten gehen. Um dies besser zu können, überlegt sie sogar, Lüneburg vorübergehend zu verlassen. Allerdings flattert genau dann eine überraschende Beförderung ins Haus, die Dilay neue Hoffnung schöpfen lässt. Ihre Euphorie wird aber schnell gebremst, sie bekommt Simon einfach nicht aus ihrem Kopf.