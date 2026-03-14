"Rote Rosen": Franka und Ove genießen ihr Liebesglück, doch dann muss er untertauchen
Lüneburg - Grätscht sie dazwischen? Franka (gespielt von Birthe Wolter, 44) und Ove (Ben Blaskovic, 37) schweben in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" auf Wolke sieben, doch nun schmiedet Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) einen Plan, ihrer Schwester den Mann auszuspannen.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, steckt Valerie nicht nur beruflich, sondern auch privat in der Sackgasse. Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) macht ihr deutlich, dass ihr Glück einen Namen trägt: Simon (Thore Lüthje, 32). Als Valerie ihn aufsucht, findet sie ihn ausgerechnet mit Lara (Alexandra Fonsatti, 32) zusammen.
Obwohl es eindeutig ist, streitet Valerie ihre Gefühle für Simon vehement ab. Lara und Gisela planen daher ein Verkupplungsessen, das Julius (Jan Stapelfeldt, 43) geschickt verhindert. Valerie verfolgt stattdessen einen anderen Plan: Nachdem Ove zurück in Lüneburg ist und Franka sucht, will sie ihrer Schwester die große Liebe ausspannen!
Auch wenn Lara Valerie ins Gewissen redet, träumt sie bereits vom Leben im Luxus des europäischen Hochadels. Als Franka zurück ist, versucht Valerie jede Begegnung zwischen ihr und Ove zu verhindern - aber ohne Erfolg. Die zwei Turteltauben fallen sich bei ihrem Wiedersehen glücklich in die Arme.
Heimlich feiern Franka und Ove ihre Liebe. Valerie ist aber untröstlich und fühlt sich um ihr Glück gebracht. Sie wollte schließlich von Oves Prominenz profitieren. Daher nutzt sie schamlos seine Berühmtheit aus und verrät der Presse seinen Aufenthaltsort. Zudem behauptet sie, Innendesignerin des schwedischen Königshauses zu sein. So erhofft sie sich neue Aufträge.
"Rote Rosen": Ove und Franka planen gemeinsame Zukunft
Weder Gisela noch Franka können sie bei ihrem Vorhaben stoppen. Als die Boulevardpresse den Aufenthaltsort von Ove aufspürt, muss er untertauchen und Franka für unbestimmte Zeit verlassen. Für sie bricht eine Welt zusammen.
Ihre Zukunft ist gefährdet: Soll Ove sich stellen oder weiterhin verstecken? Schließlich kommt Franka dahinter, dass Valerie ihr Ove ausspannen wollte. Sie fällt eine Entscheidung: Sie will ihre Liebe öffentlich machen.
Gemeinsam genießen sie ihr Glück und planen die Zukunft. Durch Julius fasst Ove sogar in Lüneburg beruflich Fuß. Ihrer gemeinsamen Zukunft steht nichts mehr im Wege.
Mutig stellt sich Franka der Aufgabe eine Benefizballs, doch eine überraschende Nachricht vom Königshaus trübt die Stimmung. Ove muss sofort nach Paris reisen. Plötzlich steht ihre gemeinsame Zukunft wieder auf dem Spiel.
Das Taxi setzt die beiden an einem falschen Ort ab, prompt nutzen sie die ungestörte Zweisamkeit. Schließlich stellt Ove Franka die große Frage!
Ob sie den Heiratsantrag annehmen wird, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR