"Rote Rosen": Franka und Ove genießen ihr Liebesglück, doch dann muss er untertauchen

Lüneburg - Grätscht sie dazwischen? Franka (gespielt von Birthe Wolter, 44) und Ove (Ben Blaskovic, 37) schweben in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " auf Wolke sieben, doch nun schmiedet Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) einen Plan, ihrer Schwester den Mann auszuspannen.

Franka (Birthe Wolter, 44, l.) ahnt nicht, dass Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) fest entschlossen ist, ihrer Schwester ihren Prinzen auszuspannen. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, steckt Valerie nicht nur beruflich, sondern auch privat in der Sackgasse. Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) macht ihr deutlich, dass ihr Glück einen Namen trägt: Simon (Thore Lüthje, 32). Als Valerie ihn aufsucht, findet sie ihn ausgerechnet mit Lara (Alexandra Fonsatti, 32) zusammen.

Obwohl es eindeutig ist, streitet Valerie ihre Gefühle für Simon vehement ab. Lara und Gisela planen daher ein Verkupplungsessen, das Julius (Jan Stapelfeldt, 43) geschickt verhindert. Valerie verfolgt stattdessen einen anderen Plan: Nachdem Ove zurück in Lüneburg ist und Franka sucht, will sie ihrer Schwester die große Liebe ausspannen!

Auch wenn Lara Valerie ins Gewissen redet, träumt sie bereits vom Leben im Luxus des europäischen Hochadels. Als Franka zurück ist, versucht Valerie jede Begegnung zwischen ihr und Ove zu verhindern - aber ohne Erfolg. Die zwei Turteltauben fallen sich bei ihrem Wiedersehen glücklich in die Arme.

Heimlich feiern Franka und Ove ihre Liebe. Valerie ist aber untröstlich und fühlt sich um ihr Glück gebracht. Sie wollte schließlich von Oves Prominenz profitieren. Daher nutzt sie schamlos seine Berühmtheit aus und verrät der Presse seinen Aufenthaltsort. Zudem behauptet sie, Innendesignerin des schwedischen Königshauses zu sein. So erhofft sie sich neue Aufträge.