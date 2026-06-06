"Rote Rosen": Toni hat plötzlich einen erotischen Traum von Ellie

Lüneburg - Wie geht sie damit um? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " merkt Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 26), dass sie sich immer mehr zu Ellie (Kim Josephine Biebow, 27) hingezogen fühlt. Doch was ist mit Jonas (Patrick Schlegel, 35)?

Toni (Sarah Buchholzer, 26, r.) erkennt, dass sie nicht nur die Nähe zu Jonas genießt, sondern auch von einer Nähe zu Ellie (Kim Josephine Biebow, 27, l.) träumt. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, muss Ellie für Carla (Maria Fuchs, 51) ein Catering ausliefern, wobei sie von Toni unterstützt wird. Die Stimmung zwischen den beiden ist super und Toni merkt zunächst nicht, wie ihre Gefühle für Ellie immer stärker werden.

Schließlich erkennt sie verwundert, dass sie nicht nur die Nähe zu Jonas genießt, sondern auch von einer Nähe zu Ellie träumt. Das Ganze geht sogar so weit, dass Toni plötzlich einen erotischen Traum von Ellie hat.

Als sie Jonas davon erzählt, können beide lachen. Doch als Jonas Ellie einweihen will, ist Toni strikt dagegen. Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) beruhigt sie und argumentiert, dass solche Träume bloße Platzhalter für unverarbeitete Gefühle seien.

Toni lässt der Traum allerdings nicht los. Als Ellie schließlich für Giselas Podcast zusagt, ist Toni davon überzeugt, dass Jonas sie doch verraten hat. Aber stimmt das?