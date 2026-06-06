"Rote Rosen": Toni hat plötzlich einen erotischen Traum von Ellie
Lüneburg - Wie geht sie damit um? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" merkt Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 26), dass sie sich immer mehr zu Ellie (Kim Josephine Biebow, 27) hingezogen fühlt. Doch was ist mit Jonas (Patrick Schlegel, 35)?
Wie in der Vorschau zu sehen ist, muss Ellie für Carla (Maria Fuchs, 51) ein Catering ausliefern, wobei sie von Toni unterstützt wird. Die Stimmung zwischen den beiden ist super und Toni merkt zunächst nicht, wie ihre Gefühle für Ellie immer stärker werden.
Schließlich erkennt sie verwundert, dass sie nicht nur die Nähe zu Jonas genießt, sondern auch von einer Nähe zu Ellie träumt. Das Ganze geht sogar so weit, dass Toni plötzlich einen erotischen Traum von Ellie hat.
Als sie Jonas davon erzählt, können beide lachen. Doch als Jonas Ellie einweihen will, ist Toni strikt dagegen. Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) beruhigt sie und argumentiert, dass solche Träume bloße Platzhalter für unverarbeitete Gefühle seien.
Toni lässt der Traum allerdings nicht los. Als Ellie schließlich für Giselas Podcast zusagt, ist Toni davon überzeugt, dass Jonas sie doch verraten hat. Aber stimmt das?
"Rote Rosen": Jonas wird bei dubiosem Plan von Franka erwischt
Jonas hat währenddessen den Plan, mit unangemeldeten Nebenjobs schnell reich zu werden. Obwohl Carla und Michael (Hanno Friedrich, 59) ihm auf die Schliche kommen, meldet er sich bei einer Taxi-App an. Doch Franka (Birthe Wolter, 44) erwischt ihn und zwingt ihn, alle Nebenjobs aufzugeben.
Ellie wiederum wird derweil vom Koch-Wettbewerb disqualifiziert. Als Carla und Michael sie zum Ausbildungsvertrag drängen, scheint sie am Boden. Ellie lässt ihre Wut in einem Video heraus, das viral geht - mit unerwarteten Folgen.
Als Ellie sich kurz darauf in der Hotelküche ordentlich Luft macht, wird sie dabei auch noch unbemerkt von Jolina (Hanna-Marie Hofmann, 22) gefilmt.
Was danach passiert, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR