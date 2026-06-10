"Rote Rosen" verabschiedet sich für lange Zeit: Die letzten Folgen haben es in sich

Lüneburg - Fans von " Rote Rosen " müssen jetzt ganz stark sein: Die beliebte ARD-Telenovela verabschiedet sich am kommenden Freitag für lange Zeit aus dem TV - die obligatorische Sommerpause steht an.

Als Richard (Florian Odendahl, 52, r.) und Julius (Jan Stapelfeldt, 43) im Bett landen, vermutet Letzterer misstrauisch eine neue Intrige. © NDR

Nachdem die treuen Zuschauer in den vergangenen beiden Jahren jeweils für neun Wochen auf die kleinen und großen Dramen in Lüneburg verzichten mussten, sind es in diesem Jahr sogar ganze zehn Wochen! Erst am 24. August wird die Telenovela fortgesetzt.

Die drei verbliebenen Folgen bis zur Sommerpause haben es allerdings noch einmal in sich: So täuschen Richard (gespielt von Florian Odendahl, 52) und Julius (Jan Stapelfeldt, 43) eine Liebesbeziehung vor, um Victoria (Caroline Schreiber, 64) zu beschwichtigen.

Schnell müssen die beiden auch vor Franka (Birthe Wolter, 44), Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 66) und allen anderen das verliebte Paar spielen - Julius tut das äußerst widerwillig, doch das Theater scheint tatsächlich aufzugehen.

Als Richard und Julius aber schließlich unverhofft im Bett landen, vermutet Letzterer misstrauisch eine neue Intrige, doch Richard zeigt sich aufrichtig - lässt das Julius' Herz etwa wieder weich werden?