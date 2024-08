"Rote Rosen": Franka und Valerie geraten in einen heftigen Streit

Lüneburg - Kaum ist die ARD-Telenovela " Rote Rosen " aus der Sommerpause zurück, müssen die Anhänger schon wieder mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund der Paralympics in Paris werden in der kommenden Woche nur zwei Folgen ausgestrahlt.

Charlotte (Malene Becker, 30) sieht sich den Launen von Geraldine Gigidoux (Elzemarieke de Vos, 41) ausgesetzt. Zunächst lehnt die Designerin die Entwürfe knallhart ab, dann befindet sie sie doch für gut genug. Zu allem Überfluss droht der heimliche Aufenthalt in Lüneburg von Geraldine aufzufliegen. Eine Fotografin lauert ihr und Charlotte im "Drei Könige" auf.

Nach kurzer Zeit wird Klaas allerdings bewusst, dass seine Reaktion zu hart war. Also lenkt er ein und verspricht Valerie, für das gemeinsame Kind da zu sein. An seiner Liebe zu Jördis ändert das aber nichts.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, reagiert Jördis (gespielt von Diana Staehly , 46) nicht nur geschockt auf das Vaterwerden von Klaas ( Sebastian Deyle , 46), sondern auch darauf, wie herzlos er versucht, Valerie (Maike Johanna Reuter, 35) loszuwerden.

Franka (Birthe Wolter, 42) gibt Valerie (Maike Johanna Reuter, 35) einen Rat in Bezug auf Ben. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 38) hilft ihr daraufhin, unerkannt aus dem Hotel zu gelangen, aber nicht ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Geraldine soll eine Suite im Hotel designen. Doch sie lehnt ab.

Stattdessen lernt Jorik (Remo Schulze, 36) durch Zufall die Designerin kennen, ohne zu wissen, wer sie überhaupt ist. Geraldine ist von ihm so begeistert, dass sie ihn sogar küsst. Genau in dem Moment kommt Amelie in die Suite.

Franka (Birthe Wolter, 42) ist fest davon überzeugt, dass Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) ein paar entspannte Stunden braucht und verschafft ihm ein Date. Zu Beginn verstehen sich die beiden Schwestern bestens, doch dann geht Valerie auf ein Date mit Ben ein - mit Folgen!

Franka wirft Valerie vor, nur mit Ben zu spielen. Und das lässt sie sich nicht gefallen und giftet zurück. Franka reagiere nur eifersüchtig auf ihre Schwangerschaft, weil sie selbst gerne Mutter wäre.

Ob die beiden Schwestern noch einmal Frieden schließen können und ob Klaas Jördis mit dem romantischen Abend überraschen kann, erfahrt Ihr am Dienstag und Donnerstag ab 14.10 Uhr im Ersten oder anschließend in der ARD-Mediathek.