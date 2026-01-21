"Rote Rosen": Franka verfällt einem unbekannten Mann
Lüneburg - Wer ist der unbekannte Mann? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" genießt Franka (gespielt von Birthe Wolter, 44) ihr Singleleben, doch ein Fremder lässt ihr Herz schneller pochen.
Während sich ihre Geschwister Julius (Jan Stapelfeldt, 43) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) im Beziehungschaos befinden, ist Franka froh, Single zu sein. Ruhig bleibt es bei ihr dennoch nicht. Ein ausgebrochenes Pferd zertrampelt ihre teuren Setzlinge. Der Besitzer muss sich einige unschöne Worte anhören.
Der charmante Unbekannte gibt ihr ein Versprechen, dem sie zunächst aber nicht traut. Doch er hält Wort und behebt den Schaden. Wie in der Vorschau zu sehen ist, kabbeln sich die beiden und kommen sich näher.
Der romantische Moment wird aber jäh unterbrochen. Jonas (Patrick Schlegel, 35) hat einen Notfall in der Gärtnerei und braucht Frankas Hilfe. Im Endeffekt ist aber alles halb so wild. In der ganzen Hektik hat Franka jedoch vergessen, den fremden Mann nach seiner Nummer zu fragen. Wird sie ihn wiederfinden?
Franka steckt in einer emotionalen Achterbahnfahrt. Sie hat eine leidenschaftliche Nacht mit dem Unbekannten, der sich als Ove (Ben Blaskovic, 37) erweist. Überraschend reist er aber direkt wieder ab. Franka ist enttäuscht, doch plötzlich steht er wieder vor ihrer Tür. Um bei Franka zu sein, hat Ove seine beruflichen Verpflichtungen sausen lassen.
"Rote Rosen": Franka stellt Ove zur Rede
Franka ist so gerührt, dass sie ihm ein spontanes Liebesgeständnis macht. Sie ist aber völlig überfordert und haut ab. Auf ihrer Flucht verliert sie einen Schuh. Ove bringt ihr den zurück und erwidert ihre Gefühle - ein Märchen wird wahr. Zumindest für den Moment, denn Ove erleidet einen anaphylaktischen Schock. Kann Franka ihren Prinzen noch rechtzeitig wachküssen?
Nach dem Brand in einem Pflegeheim startet Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) eine Spendenaktion für die Brandopfer. Franka und Ove sind engagiert dabei. Franka spürt jedoch, wie Ove etwas vor ihr verheimlicht. Die Ungewissheit zermürbt sie. Wann wird er endlich mit der Wahrheit rausrücken?
Franka kann nicht anders und stellt Ove zur Rede. Sie fragt ihn, wer er wirklich ist. Ove ist genervt, weil Franka immer weiter nachbohrt und behauptet, ein Teil des schwedischen Königshauses zu sein. Im Internet findet Franka aber schnell heraus, dass das nicht stimmt. Sie glaubt ihm kein Wort mehr und löscht seinen Kontakt.
Ob das für immer ist, erfahrt Ihr zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR