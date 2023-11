"Rote Rosen": Gefährdet Simons Alleingang die Hochzeit mit Dilay?

Lüneburg - Droht die Hochzeit noch zu platzen? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " wachsen bei Dilay (gespielt von Ideal Kanal, 32) die Zweifel, ob Simon (Thore Lüthje, 30) wirklich ihr Mann fürs Leben ist.

Simon (Thore Lüthje, 30) will am Tag vor der Hochzeit für ein geschäftliches Treffen nach Stockholm - Dilay (Ideal Kanal, 32) ist entsetzt! © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, finden die beiden nach Simons Alleingang bei seinem Start-up in einem Gespräch zumindest wieder zueinander. Doch die Glückseligkeit ist nur von kurzer Dauer. Für einen Geschäftstermin will Simon einen Tag vor der Hochzeit nach Stockholm fliegen.

Bei Dilay sorgt dieser Trip nicht nur für Verwunderung, bei ihr kommen sogar die Zweifel auf, ob die Hochzeit mit Simon überhaupt noch das Richtige für sie ist.

Die schnelle Rückkehr von Silvio (Alberto Ruano, 48) nach Lüneburg hat bei Gunter (Hermann Toelcke, 70) für Verwunderung gesorgt. Schnell findet er heraus, dass Silvio gar nicht, wie er behauptet, in Amsterdam am Flughafen war, sondern in Hamburg.

Weil er sich noch immer Hoffnungen bei Merle (Anja Franke, 59) macht, verpetzt er seinen Widersacher. Die bleibt aber gelassen und kann Silvio verzeihen. Angestachelt von seiner Eifersucht, will Gunter am Tanzwettbewerb im "Carlas" teilnehmen. Noch fehlt ihm dafür aber die Partnerin.