"Rote Rosen": Gunter fällt aus allen Wolken, als er von Elles Vergangenheit erfährt

Lüneburg - Er ist total unsicher! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " weiß Gunter (gespielt von Hermann Toelcke, 70) nicht so recht, wie er mit den Flirtversuchen von Elle von Straten ( Kim Fisher , 54) umgehen soll.

Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) vertraut er sich allerdings an. Carla hingegen ist bitter enttäuscht und verzweifelt. Was ist nur mit Ralf schiefgelaufen? Schließlich bricht sie weinend in den Armen von Britta (Jelena Mitschke, 45) zusammen.

Silke (Anna Bardorf, 57) macht ihm in einem Gespräch allerdings klar, dass auch er glücklich sein darf. Gunter wirkt befreit, doch dann erfährt er, dass Elle mal Klatschreporterin war. Wütend stellt er sie zur Rede.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, gerät er ins Grübeln. Auf der einen Seite würde er sich gerne auf ein Date mit der bezaubernden Elle einlassen, auf der anderen Seite glaubt er, damit indirekt Dörte zu betrügen.

Erst dank Tina (Katja Frenzel, 49) erkennt Britta, dass sie viel zu viele Baustellen in ihrem Leben hat. So kommen die wichtigsten Dinge natürlich viel zu kurz: sie selbst und Tochter Lilly (Lilly und Lylou Röder). Daher trifft sie eine Entscheidung. Den größten Stressfaktor, die Hochzeit, schiebt sie erst einmal so lange bei Seite, bis Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) zurückgekehrt ist.

Ceyda (Renan Demirkan, 68) hätte fast eine wichtige PR-Aktion für Fair Underwear in den Sand gesetzt. Damit das nicht noch einmal passiert, will Simon (Thore Lüthje, 30) die Zügel als Chef wieder mehr anziehen. Dilay (Ideal Kanal, 26) will ihn dabei unterstützen, doch dann kommt ein Päckchen von Doris (Annette Wunsch, 59) und wirft Simon völlig aus der Bahn.

Die "Rote Rosen"-Folge "Klatschreporterin" (3839) läuft am Montag, dem 2. Oktober 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.