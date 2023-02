"Rote Rosen": Gunter findet endlich die richtigen Worte

Lüneburg - Wird er seine Sucht beichten? Nach dem Tod von Dörte (gespielt von Edelgard Hansen, 68) ist Gunter (Hermann Toelcke, 69) in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " wieder seiner Alkoholsucht verfallen. Bislang wissen nur wenige Personen von seinem Rückfall.

Durch Simons (Thore Lüthje, 30, l.) aufrichtigen Beistand findet Gunter (Hermann Toelcke, 69, r.) die richtigen Worte für seinen Brief an David (Arne Rudolf, 33). © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird Gunter von Merle (Anja Franke, 58) ermutigt, David (Arne Rudolf, 33) seine Probleme in einem Brief zu gestehen. Alleine schafft er das allerdings nicht. Erst mit der Unterstützung von Simon (Thore Lüthje, 30) findet Gunter die richtigen Worte und bringt sie zu Papier. Hinterher fühlt er sich befreit.

Nachdem Nici (Lucy Hellenbrecht, 24) ins Krankenhaus musste, waren die Sorgen groß. Wahrscheinlich wurde sie von einer kriminellen Bande niedergeschlagen, die das wertvolle Rennpferd Diabolo gestohlen hatte.

Sandra (Theresa Hübchen, 51) ist mit ihrem Kopf aber nicht nur bei ihrer Tochter, sie muss auch mit ihrem Gefühlschaos klarkommen. Sie ist zwischen ihrem Ex Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) und ihrem aktuellen Partner Mathias (Makke Schneider, 48) hin- und hergerissen. Bernd macht sich sogar neue Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback.

Mathias hingegen trifft auf die Pferdediebe und es kommt zu einer gefährlichen Situation. Doch ausgerechnet Sandra und Bernd kommen gerade noch rechtzeitig.

Zwar kann die Bande entkommen, doch Diabolo wird gerettet. Nachdem sich alles etwas beruhigt hatte, wird Sandra klar: Sie muss ihre Gefühle in den Griff bekommen und sich entscheiden.