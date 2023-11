06.11.2023 15:10 "Rote Rosen": Gunter kann Merle nicht erreichen und erfährt die Wahrheit

Rote Rosen am Dienstag, 7. November 2023: Gunter gerät mit Tina in Streit, weil er sie nicht aus dem Pachtvertrag für die Gärtnerei lassen will.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Er zeigt kein Verständnis! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" geht Tina (gespielt von Katja Frenzel, 49) mit einer großen Bitte auf Gunter (Hermann Toelcke, 70) zu. Tina (Katja Frenzel, 49) bittet Gunter (Hermann Toelcke, 70, M.), sie aus dem Pachtvertrag für die Gärtnerei zu entlassen. Doch Gunter sperrt sich. © NDR Wie in der Vorschau zu sehen ist, will Tina aus dem Pachtvertrag für die Gärtnerei entlassen werden. Da Gunter als Bevollmächtigter von Merle (Anja Franke, 59) agiert, muss er eine Entscheidung treffen - und die fällt nicht zu Tinas Gunsten aus. Gunter weigert sich strikt. Es kommt zum Streit. Zudem versucht Gunter händeringend, Merle zu erreichen, doch ohne Erfolg. Traurig stellt er sich die Frage, was er falsch gemacht hat. Als Carla (Maria Fuchs, 48) ihn so sieht, hat sie großes Mitleid. Im Affekt lüftet sie Geheimnis: Merle geht nur auf Abstand zu Gunter, weil sie ihn noch immer liebt. Henni (Jonna Weidner, 6) hat sich im Hotel "Drei Könige" versteckt. Bei der gemeinsamen Suchaktion hilft auch Dilay (Ideal Kanal, 26) mit. Dabei wird ihr klar: Sie will Kinder - und zwar jetzt! Simon (Thore Lüthje, 30) ist davon ein wenig überrumpelt. Rote Rosen "Rote Rosen": Werden Simon und Dilay ungewollt Eltern? Carla steht vor großen Problemen. Der Shitstorm, den Malte (Marcus Bluhm, 57) initiiert hat, lässt die Besucher vom "Carlas" fernbleiben. Sie beschließt erst einmal, den Laden zu schließen. Als Britta (Jelena Mitschke, 45) ihr in einem Gespräch aber die Augen öffnet und erklärt, dass ihre Freunde immer für sie da sind, geht Carla in die Offensive. "Rote Rosen": Malte nutzt Johanna gnadenlos für seine Machenschaften aus Malte geht seinen kriminellen Machenschaften nach und plant einen Diamantenschmuggel. Dafür muss er allerdings eine Flugschule in Marseille verkaufen. Wie der Zufall so will, kennt Johanna (Brigitte Antonius, 90) den Betreiber der Flugschule. Sie will ihre Beziehungen aber nur spielen lassen, wenn Maltes "Lektoren-Freund" zusagt, ihren Erotik-Roman zu veröffentlichen. Malte lässt sich nicht lumpen und fakt kurzerhand das Telefonat mit dem Lektor. Die "Rote Rosen"-Folge "Verborgene Gefühle" (3864) läuft am Dienstag, dem 7. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR