"Rote Rosen": Hendrik erleidet bei seiner Rückkehr in die Klinik einen Dämpfer

Lüneburg - Damit hätte er nicht gerechnet! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist Hendrik (gespielt von Jerry Kwarteng, 47) als Arzt zurück ins Krankenhaus gekehrt, doch gleich an seinem ersten Tag erleidet er einen Rückschlag.

Als Staatsanwalt ist Ralf (Hardy Krüger junior, 55) zur Neutralität gezwungen. Weil er allerdings Anette für ihren (Ex-)Freund verteidigt hat, zweifelt Britta (Jelena Mitschke, 45) an seiner Objektivität. Carla (Maria Fuchs, 48) sieht das ähnlich und teilt ihre Meinung, allerdings kommt es dadurch zu Spannungen zwischen den Freunden.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, muss er enttäuscht feststellen, dass ihn sein neuer Chef nicht auf den OP-Plan gesetzt hat. Dadurch wird aber ein altbekanntes Problem von Hendrik wieder deutlich: Er kann sich nicht unterordnen!

Marvin (Maurice Pawlewski, 25) und Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) treiben ihre Planungen für die gemeinsame Fahrrad-Werkstatt weiter voran und werfen sich in die Vorbereitungen. Allerdings verletzt sich Tammo mit einem Messer. Marvin realisiert dadurch, wie groß seine Verantwortung ist, die er nun trägt.

Noch immer leidet Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) unter der Trennung von Jorik (Remo Schulze, 35). Und dann bekommt sie auch noch mit, wie sich Jorik mit einer Mutter aus Hennis (Jonna Weidner, 6) Kita verabredet. Amelie fühlt sich gereizt und setzt voller Eifersucht zum Gegenangriff an.

Die "Rote Rosen"-Folge "In Sorge" (3811) läuft am Mittwoch, dem 23. August 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.