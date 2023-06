"Rote Rosen": Hendrik hat große Angst vor einem Rückfall

Lüneburg - Die Angst ist groß! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " will Hendrik (gespielt von Jerry Kwarteng, 47) auf keinen Fall wieder ins Krankenhaus zurückkehren und als Arzt arbeiten.

Freunde und Familie machen sich große Sorgen um Tina (Katja Frenzel, 49), der selbst die lieb gemeinten Ratschläge zu viel werden. Zu allem Überfluss will Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) sie dann auch noch mit einer Reise durch Ostdeutschland überraschen. Vor lauter Überforderung tritt sie die Flucht an. Für Silke (Anna Bardorf, 61) ist damit klar: Tina leidet an einem Burnout!

Wie in der Vorschau zu sehen ist, fühlt er sich zwischen seinem Wunsch, wieder zu arbeiten, und seiner Angst vor einem Rückfall zerrissen. Britta (Jelena Mitschke, 45) versucht ihm so gut wie möglich beizustehen.

Aus Angst, Jorik (Remo Schulze, 35) zu verlieren, macht Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) in Sachen Familie einen Schritt auf ihn zu. So keimt bei ihm zu Recht die Hoffnung auf, die auch noch unbewusst von Britta befeuert wird. Amelie reagiert allerdings genervt darauf. Sie will das Thema Familie und Kind am liebsten ausblenden. Doch das ist für Jorik keine Option.

Auf eigene Verantwortung hin verlässt Doris (Annette Wunsch, 58) das Krankenhaus. Weil sie keine andere Wahl hat, muss sie zu Simon (Thore Lüthje, 30) ziehen. In der WG nutzt Ceyda (Renan Demirkan, 67) sofort die Gelegenheit aus und macht ihr eine Firmenbelegschaft schmackhaft. Dabei hat Doris die Produktion längst nach Fernost ausgelagert.

Die "Rote Rosen"-Folge "Unter Spannung" (3789) läuft am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.