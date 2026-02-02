"Rote Rosen": Ihr Vater erteilt Valerie eine heftige Abfuhr

Lüneburg - Sie muss einiges einstecken! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" läuft vieles gegen Valerie (gespielt von Maike Johanna Reuter, 36). Zunächst taucht Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) auf, der glaubt, sie sei seine Tochter, dann verliert sie auch noch ihren Job und ihr Konto wird geplündert.

Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) weigert sich, zu akzeptieren, dass Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) nichts mehr mit ihr zu tun haben will. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, eskaliert die Situation mit Hans-Harald, da dieser keinerlei Interesse an seiner Tochter zeigt. Ganz anders sieht es hingegen bei Simon (Thore Lüthje, 32) aus, den er für den reichen Dahlmann-Erben hält.

Valerie ist zutiefst verletzt und behauptet, dass sie mit Simon verlobt sei. Aber spielt er auch mit?

Sie hat Glück, Simon gibt sich vor Hans-Harald als ihren Verlobten aus, er ist begeistert. Schnell merkt Simon jedoch, dass Hans-Harald eingebildet und reaktionär ist. Er kann nicht anders und gesteht ihm, dass Valerie nicht seine leibliche Tochter ist.

Daraufhin Hans-Harald er nichts mehr mit ihr zu tun haben, was Valerie nicht akzeptieren will. Gefühlt ist er doch ihr Vater. Zwanghaft arbeitet sie daran, dass ihm ihr Wohnungskonzept gefällt. Doch schließlich entzieht er ihr den Auftrag. Vielmehr noch, er erklärt ihr, dass er sie nie wiedersehen will. In den Armen ihrer Mutter Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) bricht Valerie zusammen.