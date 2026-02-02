"Rote Rosen": Ihr Vater erteilt Valerie eine heftige Abfuhr
Lüneburg - Sie muss einiges einstecken! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" läuft vieles gegen Valerie (gespielt von Maike Johanna Reuter, 36). Zunächst taucht Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) auf, der glaubt, sie sei seine Tochter, dann verliert sie auch noch ihren Job und ihr Konto wird geplündert.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, eskaliert die Situation mit Hans-Harald, da dieser keinerlei Interesse an seiner Tochter zeigt. Ganz anders sieht es hingegen bei Simon (Thore Lüthje, 32) aus, den er für den reichen Dahlmann-Erben hält.
Valerie ist zutiefst verletzt und behauptet, dass sie mit Simon verlobt sei. Aber spielt er auch mit?
Sie hat Glück, Simon gibt sich vor Hans-Harald als ihren Verlobten aus, er ist begeistert. Schnell merkt Simon jedoch, dass Hans-Harald eingebildet und reaktionär ist. Er kann nicht anders und gesteht ihm, dass Valerie nicht seine leibliche Tochter ist.
Daraufhin Hans-Harald er nichts mehr mit ihr zu tun haben, was Valerie nicht akzeptieren will. Gefühlt ist er doch ihr Vater. Zwanghaft arbeitet sie daran, dass ihm ihr Wohnungskonzept gefällt. Doch schließlich entzieht er ihr den Auftrag. Vielmehr noch, er erklärt ihr, dass er sie nie wiedersehen will. In den Armen ihrer Mutter Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) bricht Valerie zusammen.
"Rote Rosen": Valerie unter Schock - Betrüger räumen ihr Konto leer
Valerie leidet sehr unter der Abfuhr und macht wie immer andere dafür verantwortlich - in diesem Fall eben Simon. Der setzt sich aber für sie bei Hans-Harald ein und sorgt für ein Umdenken bei ihm. Zumindest für den stornierten Auftrag will er aufkommen. Womit er aber nicht gerechnet hat, sind Gisela und Franka (Birthe Wolter, 44), die ihn wegen seines herzlosen Verhaltens zur Rede stellen.
Valerie wird dadurch schmerzlich bewusst, dass sie in Hans-Harald nie den Vater hatte, den sie sich gewünscht hat. Gisela hilft ihr dabei, loszulassen. Der nächste Tiefschlag lässt aber nicht lange auf sich warten. Weil sie ihn belogen hat, feuert Richard (Florian Odendahl, 51) Valerie.
Sie gibt nach der Kündigung nicht kampflos auf, mit frischen Ideen für den EmKa-Tower kann sie Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) und Richard von einer zweiten Chance überzeugen. Allerdings entdeckt Richard einen weiteren Fehltritt und stellt erneut alles infrage.
Als sich herausstellt, dass Valerie die Luxuskoffer nicht bestellt hat, scheint sich alles dem Guten zuzuwenden. Doch der Schock folgt: Betrüger haben Valeries Konto geplündert.
Wie Valerie darauf reagiert, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR