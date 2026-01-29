"Rote Rosen": Als Toni Jonas' Turnschuhe klaut, eskaliert der Streit
Lüneburg - Erst ist sie schockiert, dann wird es leidenschaftlich! Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 25) ist in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" aus Norwegen zurückgekehrt. Doch in der WG steht direkt Ärger an.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat Jonas (Patrick Schlegel, 34) ihr Zimmer zu einem horrenden Preis vermietet. Der faule Deal fliegt auf, Jonas muss das Geld zurückzahlen. Dafür bedient er sich am gemeinsamen WG-Konto. Toni ist schockiert.
Ihre Wut über die Plünderung des WG-Kontos ist groß, um die Kasse wieder zu füllen, verkauft sie seine Sachen. Allerdings reagiert Jonas anders, als sie erwartet hat.
Toni ist einsam und chattet mit Jonas. Dabei entdeckt sie seine Blutspende-Ehrennadel. Hat er etwa eine selbstlose Seite? Doch plötzlich eskaliert die Situation zwischen den beiden. Toni klaut seine geliebten Turnschuhe - und das lässt er sich nicht gefallen.
Eigentlich will Toni ihren Schrebergarten abgeben, um damit die Mietschulden von Jonas zu begleichen. Als sie dabei ist, eine Ablöse zu beschaffen, entdeckt sie überraschend ihre Leidenschaft fürs Gärtnern. Jonas will das Geld aber selbst aufbringen und bittet Toni, ihm zu vertrauen.
"Rote Rosen": Toni rettet Olivia das Leben
Toni ist aber skeptisch. Als Jonas beginnt, kleine Beträge auf das Konto zu überweisen, ändert sie ihre Meinung. Auch Simon (Thore Lüthje, 32) rät ihr, den Garten zu behalten, und stundet ihr die WG-Miete. Sie kommt ins Grübeln.
Simon ist plötzlich panisch. Olivia hat sich verschluckt und bekommt keine Luft mehr. Dank ihres schnellen Eingreifens kann Toni das Baby retten. Der Schock bei Simon sitzt aber tief, er tut alles, um solch eine Situation nicht noch einmal zu erleben.
Dafür gibt Toni ihm einen Erste-Hilfe-Kurs. Die ist aber immer wieder abgelenkt, weil Jonas in den Chats mit ihr flirtet. Überhaupt stellt sich die Frage, ob Simon Hilfe benötigt. Leidet er nur mehr unter der Trennungsangst von Olivia?
Nach seinem Aufenthalt in Portugal kehrt Jonas zurück nach Lüneburg. Bei der Begrüßung kommt es zu einem überschwänglichen Kuss mit Toni. Beide sind irritiert. Während des gemeinsamen Essens chatten sie heimlich miteinander und finden ihre spielerische Ebene wieder.
Ob Toni und Jonas ein Paar werden, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR