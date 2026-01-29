"Rote Rosen": Als Toni Jonas' Turnschuhe klaut, eskaliert der Streit

Lüneburg - Erst ist sie schockiert, dann wird es leidenschaftlich! Toni (gespielt von Sarah Buchholzer, 25) ist in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " aus Norwegen zurückgekehrt. Doch in der WG steht direkt Ärger an.

Toni (Sarah Buchholzer, 25, r.) kehrt aus Norwegen zurück und erfährt, dass Jonas (Patrick Schlegel, 34) ihr WG-Zimmer überteuert vermietet hat. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, hat Jonas (Patrick Schlegel, 34) ihr Zimmer zu einem horrenden Preis vermietet. Der faule Deal fliegt auf, Jonas muss das Geld zurückzahlen. Dafür bedient er sich am gemeinsamen WG-Konto. Toni ist schockiert.

Ihre Wut über die Plünderung des WG-Kontos ist groß, um die Kasse wieder zu füllen, verkauft sie seine Sachen. Allerdings reagiert Jonas anders, als sie erwartet hat.

Toni ist einsam und chattet mit Jonas. Dabei entdeckt sie seine Blutspende-Ehrennadel. Hat er etwa eine selbstlose Seite? Doch plötzlich eskaliert die Situation zwischen den beiden. Toni klaut seine geliebten Turnschuhe - und das lässt er sich nicht gefallen.

Eigentlich will Toni ihren Schrebergarten abgeben, um damit die Mietschulden von Jonas zu begleichen. Als sie dabei ist, eine Ablöse zu beschaffen, entdeckt sie überraschend ihre Leidenschaft fürs Gärtnern. Jonas will das Geld aber selbst aufbringen und bittet Toni, ihm zu vertrauen.