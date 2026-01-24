"Rote Rosen": Jess und Daniel hören zum ersten Mal den Herzschlag ihres Kindes
Lüneburg - Es bleibt turbulent! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" entstehen bei Jess (gespielt von Juana Nagel, 29) mehr und mehr echte Muttergefühle, die sie mit der Zeit in die Bredouille bringen.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, bietet Jess in ihrer Buchhandlung romantische Übernachtungen an. Dabei wird sie nicht nur von Jonas (Patrick Schlegel, 34) unterstützt, sondern auch von Daniel (Daniel Fritz, 41). Jonas fühlt sich dadurch aber an den Rand gedrängt und fordert die Mahlers auf, sich von Jess fernzuhalten.
Doch so richtig funktioniert das nicht. Durch Zufall ist Daniel bei einem Ultraschalltermin von Jess dabei, zum ersten Mal hören sie berührt die Herztöne des Kindes. Bei Jess erwachen Muttergefühle und auch Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) kann sich langsam auf das Kind einlassen.
Gemeinsam mit Daniel beschließt Lou, ihren Kindern zu erzählen, dass sie noch ein Geschwisterchen bekommen.
Weil er mit seinen Gedanken bei dem ungeborenen Kind ist, unterlaufen Daniel im Job Fehler. Um seinen Hormonspiegel zu regulieren, soll er Stress vermeiden. Doch Lou muss in Victorias Abwesenheit Konsequenzen ziehen. Sie stellt Daniel gegen seinen Willen frei. Er ist geschockt und gekränkt.
Das Paar rauft sich allerdings schnell wieder zusammen. Als Daniel auf einer Fahrradtour zufällig Jess trifft, hilft er bei einer Panne. Zum Dank lädt sie ihn in Carlas Bistro ein. Die beiden verbringen eine unbeschwerte Zeit. Bei Lou hingegen brennt der Baum: Die Pläne für die Präsentation des Tower-Projekts sind verschwunden.
"Rote Rosen": Jess ist innerlich zerrissen
Nachdem Daniel Lou gerettet hat, versöhnt sich das Paar endgültig. Allerdings haben sie nicht mit Richard (Florian Odendahl, 51) gerechnet, der einen perfiden Plan schmiedet. Dafür versteckt er die Finanzierungsunterlagen und lässt Lou vor Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) schlecht dastehen.
Bei der Präsentation gerät Lou schließlich schnell unter Druck, nachdem Hans-Harald immer wieder nach den Finanzierungsplänen fragt. Eine Antwort kann sie ihm nicht liefern.
In letzter Sekunde revidiert Richard seine Entscheidung, er rettet Lou vor den Investoren. Er gesteht sogar reumütig, dass er die Unterlagen aus Neid gestohlen hat, damit er den Chefposten bekommt. Kann Lou ihm das vergeben?
Durch Zufall erfährt Pelle (William J. "Barry" Brooks) über Richard von der Leihmutterschaft von Jess. Spontan lädt er sie zum Familienessen sein. Das Band zwischen Daniel und Jess wird immer intensiver.
Jess geht mit der Zeit auf Abstand zu den Mahlers, doch Pelle und Charly (Norwin von Hartrott) suchen weiterhin den Kontakt. Als Jess mit den beiden Geschwistern spielt, spürt sie tiefe Muttergefühle. Während Lou und Daniel sich auf die weiterwachsende Familie freuen, ist Jess innerlich zerrissen.
Ob sie das Kind wirklich abgeben kann, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: Fotomontage: NDR (2)