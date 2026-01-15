"Rote Rosen": Valerie und Simon kommen sich wieder näher - mit Folgen!

Lüneburg - Auf den Schock folgt die Eskalation! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat die lockere Affäre zwischen Valerie (gespielt von Maike Johanna Reuter, 36) und Simon (Thore Lüthje, 33) Folgen.

Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) ist völlig überfordert, dass sie wieder schwanger ist und gibt Simon (Thore Lüthje, 33) die Schuld! © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, leidet Valerie plötzlich unter Heißhungerattacken. Panisch macht sie einen Schwangerschaftstest, der ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Er ist positiv!

Sie ist völlig überfordert mit der Situation und gibt, so wie sie es immer tut, den anderen die Schuld. Zu ihrem großen Glück folgt aber schnell Entwarnung. Zum großen Erstaunen bedauern Valerie und Simon den Fehlalarm.

Obwohl sie sich anscheinend über ein weiteres Kind gefreut hätte, drückt sich Valerie bei Olivia erneut vor ihren Mutterpflichten. Kurzerhand schiebt sie den Kita-Termin Simon zu. Sie selbst lässt sich stattdessen von Hermine ablenken, die immer wieder vor ihrer Tür steht.

Aus Versehen hat Valerie das Weidetor offen gelassen - mit Folgen! Zahlreiche Schafe sind ausgebrochen. Widerwillig unterstützt sie Simon beim Einfangen. Erneut kommen sie sich näher. Hermine stört aber die traute Zweisamkeit, wodurch bei Valerie Kindheitserinnerungen hochkommen.