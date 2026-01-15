"Rote Rosen": Valerie und Simon kommen sich wieder näher - mit Folgen!
Lüneburg - Auf den Schock folgt die Eskalation! In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat die lockere Affäre zwischen Valerie (gespielt von Maike Johanna Reuter, 36) und Simon (Thore Lüthje, 33) Folgen.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, leidet Valerie plötzlich unter Heißhungerattacken. Panisch macht sie einen Schwangerschaftstest, der ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Er ist positiv!
Sie ist völlig überfordert mit der Situation und gibt, so wie sie es immer tut, den anderen die Schuld. Zu ihrem großen Glück folgt aber schnell Entwarnung. Zum großen Erstaunen bedauern Valerie und Simon den Fehlalarm.
Obwohl sie sich anscheinend über ein weiteres Kind gefreut hätte, drückt sich Valerie bei Olivia erneut vor ihren Mutterpflichten. Kurzerhand schiebt sie den Kita-Termin Simon zu. Sie selbst lässt sich stattdessen von Hermine ablenken, die immer wieder vor ihrer Tür steht.
Aus Versehen hat Valerie das Weidetor offen gelassen - mit Folgen! Zahlreiche Schafe sind ausgebrochen. Widerwillig unterstützt sie Simon beim Einfangen. Erneut kommen sie sich näher. Hermine stört aber die traute Zweisamkeit, wodurch bei Valerie Kindheitserinnerungen hochkommen.
"Rote Rosen": Simon spielt erst den Verlobten, doch dann lässt er die Bombe platzen
Doch plötzlich steht sie unter Schock! Ihr Vater Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) ist mit einer jungen Geliebten in Lüneburg aufgetaucht. Er hat allerdings keine Ahnung, dass hier seine Kinder leben. Franka (Birthe Wolter, 44) und Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 65) haben Angst, dass bei Valerie alte Traumata aufbrechen.
Dennoch kann ein Aufeinandertreffen nicht verhindert werden, die Eskalation zwischen Tochter und Vater, der keinerlei Interesse an Valerie zeigt, eskaliert. Dafür macht er sich an Simon ran, den er fälschlicherweise für den reichen Dahlmann-Erben hält.
Valerie zeigt sich verletzt und behauptet in ihrer Impulsivität, nur damit sie ihrem Vater gefällt, dass sie mit Simon verlobt sei. Zunächst spielt dieser auch mit, was bei Hans-Harald für Begeisterung sorgt.
Doch schnell merkt Simon, wie eingebildet und reaktionär er ist. Er kann nicht anders, als ihm die Wahrheit zu sagen: Valerie ist nicht seine leibliche Tochter!
Wie er darauf reagiert, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR