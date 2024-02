"Rote Rosen": Jördis gesteht Mo ihren Seitensprung - mit Folgen!

Lüneburg - Hat sie damit ihre Ehe aufs Spiel gesetzt? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" sind sich Jördis (gespielt von Diana Staehly , 46) und Klaas ( Sebastian Deyle , 46) bei den Theaterproben gefährlich nahegekommen und haben sich zu einem leidenschaftlichen Kuss hinreißen lassen - mit Folgen!

Mo (Yunus Cumartpay, 44) ist nach Jördis‘ (Diana Staehly, 46) Geständnis zutiefst verletzt und will wissen, mit wem sie ihn betrogen hat. © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

In den kommenden Folgen wirbelt der Ausrutscher das Leben von Jördis ordentlich durcheinander. Denn nach dem Kuss ist sie völlig durch den Wind. Zum einen hat sie mittlerweile Gefühle für Klaas entwickelt, auf der anderen Seite will sie aber um ihre Ehe mit Mo (Yunus Cumartpay, 44) kämpfen.

Daher schlägt Jördis zunächst eine Paartherapie vor, die ihr Mann jedoch ablehnt. Der innere Druck wird allerdings so groß, dass Jördis Mo den Seitensprung im Affekt gesteht.

Der ist natürlich zutiefst verletzt und will wissen, mit wem sie ihn betrogen hat. Weil Jördis den Namen nicht herausrücken will, sucht Mo wütend moralische Unterstützung bei Julius (Jan Stapelfeldt, 41). Unterdessen will die neue Besitzerin der Wäscherei mit einem klärenden Gespräch ihre Ehe retten, doch es kommt anders: Mo zieht die Reißleine und verlässt das Rosenhaus!

Ihre Tochter Leyla (Alinda Yamaci, 20) merkt, dass zwischen ihren Eltern etwas gehörig schiefläuft und sucht ausgerechnet bei Klaas um Rat.

Nach seinem Auszug kommt Mo vorerst bei Julius unter. Er will aber vermeiden, dass Leyla von den Problemen ihrer Eltern und den Grund dafür erfährt. Ausgerechnet als Mo seine Sachen packt, wird er von seiner Tochter erwischt.