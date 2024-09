"Rote Rosen": Leyla greift auf der Suche nach dem Kick zu Drogen - Herzinfarkt!

Lüneburg - Hat sie ihre Zukunft verspielt? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " steht Leyla (gespielt von Alinda Yamaci, 21) vor einer dramatischen Wendung in ihrem Leben.

Vorsichtig forscht Simon (Thore Lüthje, 31) nach, ob Leyla (Alinda Yamaci, 21) ihre gefährlichen Challenges weiter durchziehen will. Er ist beruhigt, als Leyla abwinkt. Aber ob sie die Wahrheit sagt … © NDR/ARD/Studio Hamburg Serienwerft

Wie in der Vorschau zu sehen ist, liest sie einen Artikel über die deutschen Olympioniken. Sie selbst hatte den großen Traum dabei zu sein, doch ein Unfall veränderte für sie alles. Leyla musste sogar ihre Karriere beenden, was ihr nun wieder schmerzlich bewusst wird.

Entsprechend sinkt ihre Stimmung in den Keller, sie lässt ihren Frust an ihren Mitmenschen aus. Allerdings sucht sie weiterhin nach einem neuen Kick in ihrem Leben und kündigt im Netz ein spektakuläres Video an.

Als ihr bei einem Clubbesuch Drogen angeboten werden, kann sie der Versuchung nicht widerstehen. Schließlich wenden sich auf ihrem Profil immer mehr Follower von ihr ab. Anstatt völlig enthemmt die nächste Mutprobe durchzuziehen, bricht Leyla mit Herzbeschwerden zusammen. Sie hat einen Herzinfarkt!

Ausgerechnet Simon (Thore Lüthje, 31) rettet sie. Im Krankenhaus versucht Leyla natürlich mit allen Mitteln, ihre Drogeneinnahme zu vertuschen, aber Simon redet ihr ins Gewissen. Schließlich macht sie bei ihren Eltern reinen Tisch. Der Schock ist groß, doch Jördis (Diana Staehly, 46) und Mo (Yunus Cumartpay, 45) versprechen ihr, für sie da zu sein.