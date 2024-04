"Rote Rosen": Leyla spinnt eine Intrige, um Jördis und Klaas auseinanderzubringen

Lüneburg - Kommt sie damit durch? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" setzt Leyla ( gespielt von Alinda Yamaci, 20) alles daran, dass sich ihre Mutter Jördis ( Diana Staehly , 46) für die Familie und gegen ihre Gefühle für Klaas ( Sebastian Deyle , 46) entscheidet.

Wie praktisch, dass Mo mit der Partyplanung von Leyla abgelenkt wird. Seine Tochter will den Silberhochzeitstag ihrer Eltern groß mit der Familie feiern, dabei merkt Mo allerdings, dass er seine Gefühle für Julius falsch eingeschätzt hat.

Vorsichtig macht er sich an Mo ran, doch der reagiert auf Julius‘ Annäherungsversuch geschockt. Seine Ausrede nimmt er ihm letztlich auch nicht ab. Dennoch bringt Mo die Geschichte mit Julius aus dem Konzept. Aber warum nur?

Wie in der Vorschau zu sehen ist, läuft es anfangs auch ganz gut. Jördis lässt Klaas stehen und entscheidet sich für ihre Kinder, was bei den beiden zu einem Streit führt. Leyla hofft, dass ihr Vater Mo (Yunus Cumartpay, 44) nun die Chance ergreift und um Jördis kämpft, doch leider ist er zu sehr mit der Vermarktung seines eigenen Dufts beschäftigt.

Leyla will mit allen Mitteln Jördis (Diana Staehly, 46) und Klaas (Sebastian Deyle, 46) auseinanderbringen. © NDR

Die beiden reagieren aber völlig verunsichert darauf. In Jördis wachsen die Gedanken, ob sie ihre Ehe zu früh aufgegeben hat. Leyla nutzt die Zweifel ihrer Mutter gnadenlos aus und reibt Klaas den Kuss ihrer Eltern unter die Nase. Damit schafft sie es, einen Keil zwischen den Arzt und Jördis zu treiben.

Klaas ist geschockt und verarbeitet die Nachricht in einem Klavierstück. Durch Zufall hört Jördis die Musik, die ihre Gefühle wieder hochkochen lässt. Beide sprechen daraufhin miteinander, beschließen aber, der ganzen Sache etwas Zeit zu geben. Allgemein wird der Umgang zwischen ihnen wieder lockerer. Bei der gemeinsamen Behandlung einer obdachlosen Frau kommen sie sich schließlich näher. Bei Leyla kommt das gar nicht gut an, sie will nur eines: ihre alte Familie zurück!

Trotz der Entwicklungen ist Jördis noch immer unsicher, wie viel Nähe sie zu Klaas zulassen soll. Der macht ihr aber unmissverständlich klar, dass sie zusammengehören.

Als Leyla einen Asthmaanfall erleidet, wird sie ausgerechnet von Klaas gerettet. Dabei lässt er zufällig fallen, dass er um ihre Mutter kämpfen wird. Leyla will das nicht akzeptieren und spinnt eine Intrige. Sie tut so, als ob Klaas ihr ein Asthmaspray verabreicht hätte, das auf der Dopingliste steht, um sie anzeigen zu können.

Ob Leyla mit ihrem Plan durchkommt, seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.