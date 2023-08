"Rote Rosen": Malte lässt den Termin für die Scheidung platzen

Lüneburg - Was hat er vor? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist die Beziehung von Malte (Marcus Bluhm, 57) und Anette (Sarah Masuch, 45) längst Geschichte.

Simon (Thore Lüthje, 30) spielt das Risiko eines Zeckenbisses allerdings herunter. Die beiden geraten in Streit. Als ihr Arm auch noch taub wird, gerät Dilay in Panik. Sind das die ersten Anzeichen für Borreliose?

Anette beschließt, ihren Ex trotz aller Umstände zu besuchen. Sie ist erleichtert, als sie sieht, dass es ihm gutgeht. Malte aber will nichts von ihr wissen und stößt sie von sich: Anette bringt ihm nur Unglück!

Wie in der Vorschau zu sehen ist, haben sich die beiden daher auch auf eine Scheidung geeinigt. Doch als es zum vereinbarten Termin beim Anwalt kommt, fehlt von Malte jede Spur. Anette ist sauer.

Zwischen Jorik (Remo Schulze, 35) und Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) tobt der Eifersuchtskampf. Silke (Anna Bardorf, 58) hat davon allerdings genug und spricht ein Machtwort. Die beiden haben gegenüber Henriette (Jonna Weidner, 6) versprochen, Freunde zu bleiben. Und daran sollen sie sich gefälligst auch halten!

Tammo (Tim Valerian Alberti, 21) wurde in seinem mobilen Reparatur-Service von einem schwierigen Kunden schlecht behandelt. Der sieht die Schuld aber gar nicht bei sich und verfasst im Internet einen diskriminierenden Post. Als Tammo davon erfährt, will er so schnell wie möglich aus Lüneburg weg.

Die "Rote Rosen"-Folge "Heimsuchung" (3815) läuft am Dienstag, dem 29. August 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.