"Rote Rosen": Malte liegt mit Messer in der Brust am Boden

Lüneburg - Ein Verbrechen erschüttert die vermeintlich heile Welt der ARD-Telenovela " Rote Rosen " in Lüneburg! In der kommenden Woche wird Malte (Marcus Bluhm, 56) niedergestochen.

Inzwischen kommt Anette dahinter, dass Malte sie von Anfang an belogen hat. In einer Kiste mit doppeltem Boden findet sie einen Bernsteinsplitter, nachdem Ralf und Ben einen Schmuggelverdacht geäußert haben und Malte sie beruhigt hatte.

Durch diese Ansage wird Anette erst klar, was sie getan hat, dass sie kriminell geworden ist. Ihre Angst: Marvin verpfeift sie bei seinem Vater Ralf (Hardy Krüger jr., 54), der als Staatsanwalt in der Sache ermittelt. Vielleicht ist es ihr Glück, dass die beiden ein sehr schwieriges Verhältnis haben - jedenfalls kündigt er nur, statt auszupacken.

Gelingt es Ralf (Hardy Krüger jr.), die Bluttat bei "Rote Rosen" aufzuklären? © ARD/Georg Wendt

Es kommt zum lauten Streit in der Spedition zwischen Anette und Malte. Ben und Tina (Katja Frenzel, 48) bekommen davon mit. Malte versucht, seine Frau zu beruhigen. Plötzlich steht ein ungebetener Besucher vor ihm. Als wenig später Sandra (Theresa Hübchen, 52) in der Firma auftaucht, liegt Malte blutend am Boden. In seiner Brust steckt ein Brieföffner. Anette zieht ihn gerade heraus, als Sandra den Raum betritt.

Die Polizistin ruft sofort den Rettungsdienst – und nimmt ihre Freundin zum Verhör mit auf die Wache. Anette ist ab sofort Hauptverdächtige und muss in Untersuchungshaft. In der Klinik wird Malte notoperiert, er überlebt die Tat. Sein Zustand ist aber so kritisch, dass er ins künstliche Koma versetzt werden muss. Damit schwinden Anettes Hoffnungen, schnell wieder freizukommen. Denn nur Malte könnte sie entlasten und sagen, wer der wahre Täter ist ...

Euch erwartet kommende Woche bei "Rote Rosen" also Spannung pur. Die Telenovela läuft immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten. Bereits einen Tag vor Ausstrahlung im linearen TV sind die Episoden der Serie in der ARD Mediathek abrufbar.